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情人節送甜蜜！BAC玫瑰蛋糕、亞尼克限定甜點傳情意

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
愛心版本的「北海道黑酷曲」，6吋450元。記者陳睿中／攝影
愛心版本的「北海道黑酷曲」，6吋450元。記者陳睿中／攝影

2月14日就是西洋情人節，許多人也開始為愛侶準備精緻的蛋糕、禮物。「亞尼克」今年就推出愛心版的「北海道黑酷曲」，還有迷彩歡樂派、雙層巴斯客－燒布丁等不同的甜點蛋糕，至於「BAC」則是祭出玫瑰花造型的「玫你不可」造型巧克力蛋糕，為愛侶們傳達愛意

亞尼克今年針對情人節，自2月13日至3月14日期間限時推出限定版的「北海道黑酷曲」，將原本的版本加入愛心巧克力片，並且同樣能品嚐到北海道奶霜、OREO餅乾、特調卡士達交織而成的甜蜜滋味，6吋450元。

除此之外，亞尼克也推出「迷彩歡樂派」，使用草莓巧克力酥菠蘿搭配草莓凍、奶油乳酪慕斯、杏仁奶油派塔，帶有清爽酸味與粉嫩的漸層迷彩色，6吋720元。另款「雙層巴斯克－燒布丁」則是在有著半熟起司口感的巴斯克蛋糕上，加上一層燒烤布丁，帶來滑嫩的香甜，6吋565元。另外還有模樣可愛的「戀愛棉花糖」同步登場，每顆59元。2月10日前，亞尼克、亞尼克夢想村官方粉絲團還有互動活動，完成任務者，也有機會獲得指定甜品。

每年均以花卉造型蛋糕為主的「BAC」，今年限時推出「玫你不可」造型蛋糕。採用24片手工製作的玫瑰花瓣巧克力，層層堆疊起花朵造型，蛋糕本體則為湯種巧克力戚風蛋糕，夾入柔滑的生巧克力餡，兼具視覺美感與苦中帶甜的層次風味。即日起至2月19日期間，「玫你不可」於官網與全台門市販售，3.5吋原價999元，限時優惠899元，並贈送愛心造型氣球1顆，更添佳節浪漫。

BAC推出「玫你不可」造型巧克力蛋糕，原價999元，特價899元。圖／BAC提供
BAC推出「玫你不可」造型巧克力蛋糕，原價999元，特價899元。圖／BAC提供
迷彩歡樂派，6吋720元。記者陳睿中／攝影
迷彩歡樂派，6吋720元。記者陳睿中／攝影
雙層巴斯克－燒布丁，6吋565元。記者陳睿中／攝影
雙層巴斯克－燒布丁，6吋565元。記者陳睿中／攝影
亞尼克推出「戀愛棉花糖」，每顆59元。記者陳睿中／攝影
亞尼克推出「戀愛棉花糖」，每顆59元。記者陳睿中／攝影

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