一次吃7款冠軍級巧克力！Q sweet「情人節禮盒」登場

在「世界巧克力大賽」International Chocolate Awards （ICA）總決賽中，全球得獎最多的亞裔巧克力師吳葵妮，在情人節前夕推出「真金雙享情人節禮盒套餐」一次網羅7款在賽事中獲得金、銀牌的巧克力，並依照西洋情人節、白色情人節分批取貨，滿足戀人們雙向交流的需求。另外還有針對春節送禮需求所推出的「鴻兔大展 三塊巧克力霸大禮盒」同步登場。

吳葵妮所創辦的「Q sweet巧克力菁點」，為台灣知名的精品巧克力。在「世界巧克力大賽」2022全球總決賽中，獲得11個獎項，含1金、5銀、2銅、3個特別獎。參賽3年，已有7樣產品奪冠金牌，累計得獎數41座。

針對情人節到來，Q sweet打造「真金雙享情人節禮盒套餐」，採兩種禮盒組合而成，並分別於西洋情人節、白色情人節兩階段式取貨。其中2月西洋情人節的「黑巧克力禮盒」，囊括在2022年世界巧克力大賽亞太區奪冠的「珍稀克里歐羅」、拿下金牌的「經典牛奶巧克力」，銀牌的「絕對穀粒，以及2021獲銀牌的「金桔之島」。至於針對白色情人節所設計的「白巧克力禮盒」，內含獲得金牌、銀牌的3款果乾巧克力，包括「療癒果物系列－鳳梨」、「「療癒果物系列－青芒果」、「療癒果物系列－香料青芒果」。「真金雙享情人節禮盒套餐」全套售價3000元，2月9日前享早鳥優惠價2,600元。