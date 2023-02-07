情人節到！摩斯推「單身點心組」 獨享鯛魚燒＋冰紅茶

情人節的腳步將近，「摩斯漢堡」特別推出「甜蜜雙人組」與「多人派對組」套餐組合，同時集結甜點與咖啡，增添用餐甜蜜感。同時摩斯還推出「單身無罪」點心組，就算只有一個人，也能享受輕鬆的午茶時光。

本次推出的「甜蜜雙人組」套餐，內含蕃茄黃金蝦堡、超級大麥薑燒珍珠堡、2杯中杯摩斯咖啡、法式樹幹年輪蛋糕，優惠價520元；「多人派對組」套餐則含法式樹幹年輪蛋糕、6杯中杯摩斯咖啡，優惠價520元。同時推薦將法式樹幹年輪蛋糕微波加熱後品嘗，讓巧克力甘納許內餡擁有入口即化的口感。

2月14日至3月14日期間，摩斯漢堡也推出「甜蜜久久情人節」方案，消費者可享雙人MOS 巴斯克乳酪蛋糕及中杯摩斯咖啡組，優惠價199元。針對單身民眾，摩斯漢堡同步推出「單身無罪」點心組，內含可頌鯛魚燒1份及冰紅茶1杯，優惠價88元。