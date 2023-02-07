聽新聞
test
0:00 / 0:00
情人節到！摩斯推「單身點心組」 獨享鯛魚燒＋冰紅茶
情人節的腳步將近，「摩斯漢堡」特別推出「甜蜜雙人組」與「多人派對組」套餐組合，同時集結甜點與咖啡，增添用餐甜蜜感。同時摩斯還推出「單身無罪」點心組，就算只有一個人，也能享受輕鬆的午茶時光。
本次推出的「甜蜜雙人組」套餐，內含蕃茄黃金蝦堡、超級大麥薑燒珍珠堡、2杯中杯摩斯咖啡、法式樹幹年輪蛋糕，優惠價520元；「多人派對組」套餐則含法式樹幹年輪蛋糕、6杯中杯摩斯咖啡，優惠價520元。同時推薦將法式樹幹年輪蛋糕微波加熱後品嘗，讓巧克力甘納許內餡擁有入口即化的口感。
2月14日至3月14日期間，摩斯漢堡也推出「甜蜜久久情人節」方案，消費者可享雙人MOS 巴斯克乳酪蛋糕及中杯摩斯咖啡組，優惠價199元。針對單身民眾，摩斯漢堡同步推出「單身無罪」點心組，內含可頌鯛魚燒1份及冰紅茶1杯，優惠價88元。
即日起摩斯也推出點心超值選新菜單，北海道可樂餅、方塊薯餅1份、小薯1份、乳酪卡士達米派等A區點心任一品項，搭配大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶等B區飲料任一杯，每組69元。同時摩斯也於高鐵嘉義店推出單店限定的「阿里山卓武精品咖啡」，每杯150元，搭配早餐再享15元折扣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言