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情人節到！摩斯推「單身點心組」 獨享鯛魚燒＋冰紅茶

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡「單身無罪」點心組，每套88元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「單身無罪」點心組，每套88元。圖／摩斯漢堡提供

情人節的腳步將近，「摩斯漢堡」特別推出「甜蜜雙人組」與「多人派對組」套餐組合，同時集結甜點與咖啡，增添用餐甜蜜感。同時摩斯還推出「單身無罪」點心組，就算只有一個人，也能享受輕鬆的午茶時光。

本次推出的「甜蜜雙人組」套餐，內含蕃茄黃金蝦堡、超級大麥薑燒珍珠堡、2杯中杯摩斯咖啡、法式樹幹年輪蛋糕，優惠價520元；「多人派對組」套餐則含法式樹幹年輪蛋糕、6杯中杯摩斯咖啡，優惠價520元。同時推薦將法式樹幹年輪蛋糕微波加熱後品嘗，讓巧克力甘納許內餡擁有入口即化的口感。

2月14日至3月14日期間，摩斯漢堡也推出「甜蜜久久情人節」方案，消費者可享雙人MOS 巴斯克乳酪蛋糕及中杯摩斯咖啡組，優惠價199元。針對單身民眾，摩斯漢堡同步推出「單身無罪」點心組，內含可頌鯛魚燒1份及冰紅茶1杯，優惠價88元。

即日起摩斯也推出點心超值選新菜單，北海道可樂餅、方塊薯餅1份、小薯1份、乳酪卡士達米派等A區點心任一品項，搭配大杯冰紅茶、大杯冰綠茶、摩斯熱紅茶等B區飲料任一杯，每組69元。同時摩斯也於高鐵嘉義店推出單店限定的「阿里山卓武精品咖啡」，每杯150元，搭配早餐再享15元折扣。

摩斯漢堡推出「甜蜜雙人餐」，每套520元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出「甜蜜雙人餐」，每套520元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯推出點心超值選新菜單，指定點心搭配指定飲品，任選組合價69元。圖／摩斯提供
摩斯推出點心超值選新菜單，指定點心搭配指定飲品，任選組合價69元。圖／摩斯提供
摩斯漢堡「甜蜜久久情人節」點心組，每套199元。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡「甜蜜久久情人節」點心組，每套199元。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡 咖啡 套餐 單身 情人節

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