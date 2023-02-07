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等了9年！基隆第一間「藏壽司」開幕9折 送Kitty提袋
歷經9年的等待，自2014年登台至今的「藏壽司」，終於將插旗基隆港，開設基隆首間、在台第50間門市。為慶祝新店開幕，還推出「用餐9折」的限時優惠，還有新店限定的「Hello Kitty造型飲料提袋」，同時還有多款新品同步登場。
來自日本的藏壽司，自2014年登台，目前在全台多個城市均有門市。即將於2月21日正式開幕的「基隆中正信三店」，地處基隆港務大樓，鄰近基隆港、基隆火車站，乃是藏壽司首度進駐基隆。店內設有211席座位，並將於2月14日起開始試營運。
為慶祝新店開幕，2月14日至2月20日期間至基隆中正信三店用餐，完成打卡任務就可享「用餐9折」優惠。同時店內也提供全台獨家的「Hello Kitty 造型飲料提袋」，雙面採大頭造型、和服造型的不同設計，適合粉絲蒐集。2月28日起，只要當日單筆消費滿1,200元並追蹤藏壽司官方Instagram即可兌換，換完為止。
隨著初春到來，藏壽司同時推出多款「花見旨味」系列新品，包括有炙烤起司玉米到盒、金桔醃漬生鮭魚、香焙胡麻醬油鮪魚、胡麻醬油醃漬花枝、穴子天婦羅佐甜醬油等品項，每盤40元。
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