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打卡送烏魚子！馬辣個人燒肉「燒肉ChaCha」插旗基隆

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
燒肉ChaCha主打個人化的燒肉、燒肉套餐。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha主打個人化的燒肉、燒肉套餐。圖／馬辣提供

一個人吃飯的「獨食」已成為台灣餐飲的新商機。「馬辣集團」繼去年8月開設旗下首間個人燒肉品牌「燒肉ChaCha」於西門町商圈後，即日起再於基隆東岸廣場Q-Esquare開設第二間門市。店內除了經典商品，並推出全新套餐「海珍寶海鮮盛合」，一次能品嚐烏魚子、干貝、大海蝦等9種食材。為慶祝新店開幕，還有「打卡送烏魚子」、「壽星送干貝」等不同優惠。

「燒肉ChaCha」主打「雙倍肉量」的個人燒烤，品項囊括日本A5和牛雪花、美國見島和牛嫩肩沙朗、澳洲黑毛和牛橫膈膜、安格斯骨付牛小排、特A級松阪豚、極上厚切牛舌等不同肉品，套餐價280元起。另有附設無酒精飲品、日本明治冰淇淋、自助吧供民眾無限使用。本次新開幕的基隆店位於「東岸廣場E-SQUARE」商場3樓，以日系新穎、年輕風格打造，設席43桌，有單人客席區，亦有2～16人桌型可供家庭、團體聚餐，全店可

容納近70位顧客。

全新推出的套餐「海珍寶海鮮盛合」，主餐包含東港野生烏魚子、日本北海道生食級

干貝、野生大海蝦、九孔鮑魚、深海透抽、挪威鯖魚和寶島CAS健康豚嫩腿、黃金去骨鮮嫩雞腿、椒鹽雞軟骨等9大明星品項，另還有多款副餐小缽、漬物、沙拉、湯品、食事可供選擇，每套520元。

歡慶基隆店試營運，即日起同步開放現場、電話、網路訂位，官方粉絲團還有熟客券抽獎活動。2月28日前，個人單筆消費滿500元，現場打卡即贈「極上烏魚子」一份（2片）；當月壽星只要提前至少一日訂位並參與壽星活動且完成打卡任務，即贈「北海道生食級干貝」1顆。

凡完成任務，就可享用免費烏魚子。圖／馬辣提供
凡完成任務，就可享用免費烏魚子。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha提供有多種燒肉套餐，囊括海陸不同食材。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha提供有多種燒肉套餐，囊括海陸不同食材。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha新推出「海珍寶海鮮盛合」，每套520元。圖／馬辣提供
燒肉ChaCha新推出「海珍寶海鮮盛合」，每套520元。圖／馬辣提供

套餐 基隆 日本

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