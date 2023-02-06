三星Galaxy S23旗艦系列明起開放預購 售價26,900元起 指定通路可提前取貨再享延長保固1年

星粉們期待的上半年度旗艦機種三星Galaxy S23系列今舉辦上市發表會，除了公布3款機種在台上市的規格與建議售價、預購方案以外，也將在5大電信門市推出綁約購機優惠，申辦指定方案最低手機0元起。Galaxy S23全系列機種建議售價26,900～52,900元，2月7日12:00起至2月19日23:59止開放預購登記，三星智慧館2月21日起獨家開放預購早鳥取貨，最高可另獲得3,000元郵政禮券，2月24日起於全台各大通路正式上市。而內行的粉絲都知道，想入手新機首波預購最划算！

Galaxy S23 Ultra將在台推出12GB+256GB、12GB+512GB以及12GB+1TB共3種容量規格、Galaxy S23+預計推出8GB+256GB、8GB+512GB共2種容量規格，而Galaxy S23則是推出8GB+128GB、8GB+256GB共2種容量規格，全系列款機種均有深林黑、曇花白、墨竹綠與夜櫻紫4種色系，但Galaxy S23 Ultra 12GB+1TB規格僅提供深林黑、曇花白2色供選擇。

而已經打算要入手新機的民眾，當然不能錯過最划算的預購優惠，預購期間於全台指定通路預購之消費者，上網登錄即可獲得adidas Samba聯名保護殼、面額500元的adidas商品抵用券，以及45W快充旅充組Type C，購買Galaxy S23 Ultra的消費者另可獲得15W無線閃充充電板，而購買Galaxy S23+、S23的消費者則是可獲得三星原廠螢幕保護貼。

於三星智慧館、三星商城預購的民眾另有獨家優惠，包括指定機型舊換新最高加碼4,000元、享免費延長保固1年、指定銀行刷卡購機最高2,000元回饋、購新機分期0利率之外，還享有Galaxy Buds2 Pro、Buds2優惠5折、Galaxy Watch5、Watch5 Pro優惠7.5折的加購價。精打細算的民眾，更推薦在三星商城預購，可享LINE購物最高回饋LINE Points 5%、LINE Pay滿額最高回饋LINE Points 5%、抽紅包最高888 LINE Points，新會員還享有購機現折300元的歡迎禮。

為了讓用戶全面釋放手機強大功能，即日起至4月30日止，凡購買Galaxy S23旗艦系列，可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高350元、YouTube Premium免費試用4個月，Microsoft 365 Basic免費試用6個月、Adobe Lightroom for Samsung Premium免費試用2個月、Adobe Express for Samsung Premium免費試用2個月，以及註冊並登錄Galaxy Store，即可於活動頁領取Galaxy Store最高500優惠券乙張。