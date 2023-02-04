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爭鮮app「揪好友大賽」 冠軍獨享「1000盤壽司」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
爭鮮推出會員招募競賽，邀請最多好友者，可獲得「1,000盤壽司」。圖／爭鮮提供
爭鮮推出會員招募競賽，邀請最多好友者，可獲得「1,000盤壽司」。圖／爭鮮提供

爭鮮」自2022年起推出數位APP，推出一系列會員招募活動。今年爭鮮再推出「爭鮮APP百萬會員大募集」的活動，2月28日前，成功邀請最多好友者，將可免費獲得「1000盤壽司」，第2名至第99名，也可享受免費壽司，最高送800盤。

爭鮮所推出的會員APP，集合旗下爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮等品牌，消費都可以累積點數，且點數為全品牌共用。另外還可享入會禮、生日禮、推薦禮及消費累點；另外APP也提供最新優惠方案，並可透過APP提供線上訂位、門市導航、聯繫客服等服務。獲得的會員點數可兌換優惠券，亦可轉贈親友。

本次推出的「爭鮮APP百萬會員大募集」，延續加入會員限時送現金抵用券30元、邀請好友再得點數5點的方案，此外，即日起至2月28日活動期間，成功邀請累計最多好友者，可獨享「1,000盤壽司」，第2名享有800盤，第3名為600盤，前100名皆有獨享多盤壽司的超值獎勵，最低20盤起。另外，以最短時間成功邀請100人者，可再獲得加碼獎10盤，限量30名。

爭鮮 壽司 品牌

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