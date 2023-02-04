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元宵節來了！新東陽、點水樓「炸元宵」應景開賣
2月5日就是一年一度的「元宵節」，除了各地舉行燈會活動之外，民眾也多會品嚐應景的「元宵」。老字號的「新東陽」，今年同樣於全台門市舉辦手工搖元宵的活動，至於「點水樓」也同樣提供手工元宵供民眾購買。
儘管外型接近，但是「元宵」與「湯圓」仍有許多不同。湯圓是將糯米麵皮包裹餡料後再搓成球狀，「元宵」則是將餡料沾水後，在糯米粉上不斷搖與裹粉成圓球，外型較不規則，口感也更有咬勁。也因元宵需要靠「搖」才能製作，所以每年元宵節前，都可見到相關品牌推出「搖元宵」的活動，增添節慶儀式感。
「新東陽」自1月29日起，就已經開始推出搖元宵的現場活動，即日至元宵節當天，也於武昌、南京、忠孝、高雄大仁、迪化100等9間門市，推出現搖現賣的「炸元宵」，包括有棗泥、豆沙、桂花等口味，還有兔年限定提燈同步登場。
至於「點水樓」同樣提供師傅手工製作的元宵，共有芝麻、花生、奶酥等口味，除了水煮之外，亦可透過氣炸、油炸享受酥皮美味。同時還有供應鮮肉湯圓。內用炸元宵每份2粒，售價180元；內用鮮肉湯圓，每份2粒，售價190元。外帶生元宵，10顆480元；外帶冷凍鮮肉湯圓，12顆630元；外帶冷凍紫米芝麻湯圓，12顆580元。
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