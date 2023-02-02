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壽司郎「8款新壽司」通通40！1日限定「惠方卷」求好運

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
錵魚天婦羅，每盤40元。圖／壽司郎提供
錵魚天婦羅，每盤40元。圖／壽司郎提供

銅板吃壽司！來自日本的「壽司郎」自即日起至2月19日期間，推出8款指定壽司，包括梅肉炙烤鯡魚、長鰭鮪魚赤身、靜岡縣產生魩仔魚等品項，通通每盤40元。另外在2月3日當天，也會呼應日本的習俗，推出一日限定的「惠方卷」，讓民眾可以祈求整年的好運與福氣。

壽司郎本次推出的「小銅板大滿足」活動，推出8種不同品項，包含首度登場的「梅肉炙烤鯡魚」，另外還有以靜岡縣駿河灣的野生魩仔魚所製成的「靜岡縣駿河灣產生魩仔魚軍艦」，以及「長鰭鮪魚赤身」、「花枝條鱈魚子」、「炙烤半生生七味長鰭鮪」、「炙燒厚切培根」、「錵魚天婦羅」等不同品項，同時「酪梨鮮蝦」也會同步回歸，均享每盤40元的價格。

另外，每年2月3日為日本的傳統節日「節分」。至於「惠方」則是幸運之神「歲德神」的所在方位（每年會變動，今年為南南東）。相傳在節分當日，朝著「惠方」方向，不分切、一口氣吃完整條的「惠方卷」，就可以獲得整年的好運與福氣。今年壽司郎也特別於2月3日推出一日限定的「惠方卷」，內含鮪魚、鮭魚、玉子、星鰻、鮭魚卵等配料，每條180元，陪伴民眾一起祈求好運、心想事成。

「梅肉炙烤鯡魚」，每盤40元。圖／壽司郎提供
「梅肉炙烤鯡魚」，每盤40元。圖／壽司郎提供
壽司郎推出8款「小銅板大滿足」系列壽司，均為40元。圖／壽司郎提供
壽司郎推出8款「小銅板大滿足」系列壽司，均為40元。圖／壽司郎提供
靜岡縣產生魩仔魚軍艦，每盤40元。圖／壽司郎提供
靜岡縣產生魩仔魚軍艦，每盤40元。圖／壽司郎提供
壽司郎推出一日限定的惠方卷，內含鮪魚、鮭魚、星鰻等配料，每條180元。圖／壽司郎提供
壽司郎推出一日限定的惠方卷，內含鮪魚、鮭魚、星鰻等配料，每條180元。圖／壽司郎提供
長鰭鮪魚赤身。圖／壽司郎提供
長鰭鮪魚赤身。圖／壽司郎提供
只要在節分時朝著惠方，一口氣吃完整條惠方卷，就能祈求整年的好運。圖／壽司郎提供
只要在節分時朝著惠方，一口氣吃完整條惠方卷，就能祈求整年的好運。圖／壽司郎提供

壽司郎 日本 鮭魚

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