壽司郎「8款新壽司」通通40！1日限定「惠方卷」求好運
銅板吃壽司！來自日本的「壽司郎」自即日起至2月19日期間，推出8款指定壽司，包括梅肉炙烤鯡魚、長鰭鮪魚赤身、靜岡縣產生魩仔魚等品項，通通每盤40元。另外在2月3日當天，也會呼應日本的習俗，推出一日限定的「惠方卷」，讓民眾可以祈求整年的好運與福氣。
壽司郎本次推出的「小銅板大滿足」活動，推出8種不同品項，包含首度登場的「梅肉炙烤鯡魚」，另外還有以靜岡縣駿河灣的野生魩仔魚所製成的「靜岡縣駿河灣產生魩仔魚軍艦」，以及「長鰭鮪魚赤身」、「花枝條鱈魚子」、「炙烤半生生七味長鰭鮪」、「炙燒厚切培根」、「錵魚天婦羅」等不同品項，同時「酪梨鮮蝦」也會同步回歸，均享每盤40元的價格。
另外，每年2月3日為日本的傳統節日「節分」。至於「惠方」則是幸運之神「歲德神」的所在方位（每年會變動，今年為南南東）。相傳在節分當日，朝著「惠方」方向，不分切、一口氣吃完整條的「惠方卷」，就可以獲得整年的好運與福氣。今年壽司郎也特別於2月3日推出一日限定的「惠方卷」，內含鮪魚、鮭魚、玉子、星鰻、鮭魚卵等配料，每條180元，陪伴民眾一起祈求好運、心想事成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言