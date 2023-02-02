壽司郎「8款新壽司」通通40！1日限定「惠方卷」求好運

銅板吃壽司！來自日本的「壽司郎」自即日起至2月19日期間，推出8款指定壽司，包括梅肉炙烤鯡魚、長鰭鮪魚赤身、靜岡縣產生魩仔魚等品項，通通每盤40元。另外在2月3日當天，也會呼應日本的習俗，推出一日限定的「惠方卷」，讓民眾可以祈求整年的好運與福氣。

壽司郎本次推出的「小銅板大滿足」活動，推出8種不同品項，包含首度登場的「梅肉炙烤鯡魚」，另外還有以靜岡縣駿河灣的野生魩仔魚所製成的「靜岡縣駿河灣產生魩仔魚軍艦」，以及「長鰭鮪魚赤身」、「花枝條鱈魚子」、「炙烤半生生七味長鰭鮪」、「炙燒厚切培根」、「錵魚天婦羅」等不同品項，同時「酪梨鮮蝦」也會同步回歸，均享每盤40元的價格。