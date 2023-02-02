東京「貓貓起司蛋糕」登台快閃！「草莓貓蛋糕」萌到炸

來自日本東京的「NEKO NEKO CHEESECAKE 貓貓起司蛋糕」，2023年快閃首發第一站，已於2月起進駐台北市政府捷運站。快閃店以NEKO草莓主題季為主軸，並有各式可愛的貓咪陳列。店內同時也推出台灣限定的大貓貓起司蛋糕「蕾雅草莓貓」與各式貓貓造型起司蛋糕禮盒，開幕期間還有「滿額送NEKO零錢包、保冷袋」等限量活動。

2020年於東京自由之丘初登場的「貓貓起司蛋糕」，主打貓咪造型的起司蛋糕，推出後就引發熱烈的討論話題，並於2021年首度來台快閃。今年貓貓起司蛋糕台灣快閃第一站，即是與台北捷運公司合作，於市政府捷運站舉行為期一個月的快閃活動，限時至2月28日為止。

快閃期間，推出3款小貓造型起司蛋糕禮盒，包括有「經典貓禮盒｣、｢mini貓禮盒｣、｢彩虹貓禮盒｣，禮盒造型由日本知名插畫家繪製，「經典貓禮盒」內含4顆貓型乳酪蛋糕，並覆蓋日式手工焦糖，在乳香中帶來香甜滋味，每盒340元。「mini貓禮盒」則是擁有慕斯般口感的貓型乳酪蛋糕，共有草莓、抹茶、巧克力等口味，每盒380元。至於「彩虹貓禮盒」則由法國起司製作成貓貓起司塔，再灌入獨家配方起司並澆淋手工果醬，共有草莓、芒果2種口味，每盒420元。另還推出「喵喵燒菓子禮盒」，共有原味、巧克力2種口味，每盒300元。

除了禮盒外，2023年首波新品「蕾雅草莓貓」也將於快閃店內首度販售。底層為法國起司製作的大貓貓起司塔，並夾入莓果顆粒果醬，還堆疊上蕾亞起司、北海道鮮奶油與新鮮草莓果粒，不僅模樣可愛，還可品嚐到濃郁的起司與酸甜果香，每顆699元，售完為止。