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東京「貓貓起司蛋糕」登台快閃！「草莓貓蛋糕」萌到炸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
mini貓禮盒（草莓／抹茶口味），每盒380元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
mini貓禮盒（草莓／抹茶口味），每盒380元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供

來自日本東京的「NEKO NEKO CHEESECAKE 貓貓起司蛋糕」，2023年快閃首發第一站，已於2月起進駐台北市政府捷運站。快閃店以NEKO草莓主題季為主軸，並有各式可愛的貓咪陳列。店內同時也推出台灣限定的大貓貓起司蛋糕「蕾雅草莓貓」與各式貓貓造型起司蛋糕禮盒，開幕期間還有「滿額送NEKO零錢包、保冷袋」等限量活動。

2020年於東京自由之丘初登場的「貓貓起司蛋糕」，主打貓咪造型的起司蛋糕，推出後就引發熱烈的討論話題，並於2021年首度來台快閃。今年貓貓起司蛋糕台灣快閃第一站，即是與台北捷運公司合作，於市政府捷運站舉行為期一個月的快閃活動，限時至2月28日為止。

快閃期間，推出3款小貓造型起司蛋糕禮盒，包括有「經典貓禮盒｣、｢mini貓禮盒｣、｢彩虹貓禮盒｣，禮盒造型由日本知名插畫家繪製，「經典貓禮盒」內含4顆貓型乳酪蛋糕，並覆蓋日式手工焦糖，在乳香中帶來香甜滋味，每盒340元。「mini貓禮盒」則是擁有慕斯般口感的貓型乳酪蛋糕，共有草莓、抹茶、巧克力等口味，每盒380元。至於「彩虹貓禮盒」則由法國起司製作成貓貓起司塔，再灌入獨家配方起司並澆淋手工果醬，共有草莓、芒果2種口味，每盒420元。另還推出「喵喵燒菓子禮盒」，共有原味、巧克力2種口味，每盒300元。

除了禮盒外，2023年首波新品「蕾雅草莓貓」也將於快閃店內首度販售。底層為法國起司製作的大貓貓起司塔，並夾入莓果顆粒果醬，還堆疊上蕾亞起司、北海道鮮奶油與新鮮草莓果粒，不僅模樣可愛，還可品嚐到濃郁的起司與酸甜果香，每顆699元，售完為止。

貓貓起司蛋糕快閃店同時也提供「PINEDE彼內朵」的多款手工蛋糕、燒菓子禮盒。另外在快閃期間，購買貓貓系列禮盒任2盒，贈送「NEKO零錢包」（價值180元）；任選3盒贈送「NEKO保冷袋」（價值299元），贈完為止。

限定款新品「蕾雅草莓貓」，每顆699元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
限定款新品「蕾雅草莓貓」，每顆699元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
彩虹貓禮盒（草莓與芒果口味），420元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
彩虹貓禮盒（草莓與芒果口味），420元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
喵喵燒菓子，單顆75元，每盒300元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
喵喵燒菓子，單顆75元，每盒300元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
限定款新品「蕾雅草莓貓」，每顆699元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
限定款新品「蕾雅草莓貓」，每顆699元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
經典貓禮盒，340元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
經典貓禮盒，340元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
mini貓禮盒（草莓／巧克力口味），每盒380元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
mini貓禮盒（草莓／巧克力口味），每盒380元。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
貓貓起司蛋糕快閃店，推出3款起司蛋糕禮盒。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供
貓貓起司蛋糕快閃店，推出3款起司蛋糕禮盒。圖／NEKO NEKO CHEESECAKE提供

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