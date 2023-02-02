50元買到8雞塊！麥當勞迎春「1代碼」鄉民推：比早餐店便宜

速食店麥當勞去（2022）年12月21日宣布漲價，部分套餐更是調漲10元，對此，麥當勞也於1日推出連續42天的超激省優惠券，包含多品項加1元多一件、買咖啡免費送、超爽大餐101元起、雙人共享209元起等優惠，其中的1組合更是被網友推爆直呼「比早餐店還便宜」。

麥當勞1日推出「玉兔迎春優惠券」，「美味多1件」包含大薯、4快麥克雞塊、OREO冰炫風加1元多1件及多品項飲料買一送一，麥克雞塊的部分等於花50元就可以吃到8塊雞塊。

麥當勞1日推出「玉兔迎春優惠券」。圖擷自麥當勞官網

除此之外還有百元的早餐和套餐，其中CP值最高受PTT鄉民推崇的，是代碼「F37」滿福雙人早餐，該品項包含2份豬肉滿福堡、4塊麥克雞塊、2塊薯餅和2杯飲料，平均下來一人75元有找就能吃到漢堡、雞塊、薯餅和飲料，內容豐富還比早餐店便宜。

代碼F37的組合被鄉民推爆。圖擷自麥當勞官網

鄉民也紛紛留言「雞塊吃爆」、「有大薯給過」、「雙人CP值高」、「逼肥宅吃兩個」、「買完才發現有優惠券」、「剛才去買點餐機上有圖示可以點進去買」，還有人分享使用「美味多一件」優惠搭配上甜心卡，一樣能享有銅板價的優惠，「A01+A03+A04*2=雙份八塊雞塊餐，有雞塊大薯中飲，價格204，單套102」、「B17、F27、F37這三個很可以」。