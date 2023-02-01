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麥克雞塊、冰炫風1元！麥當勞優惠券出爐 限時42天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
4塊麥克鷄塊可享「加一元多一件」。圖／麥當勞提供
4塊麥克鷄塊可享「加一元多一件」。圖／麥當勞提供

即日起至3月14日期間，麥當勞推出「玉兔迎春優惠券」，提供「美味多1件」、「超爽大餐」、「雙人共享」等共7大系列優惠，包括4塊麥克雞塊、OREO冰炫風等品項均可享「加1元多1件」，另外還有早餐套餐升級咖啡、買咖啡免費送等不同優惠，連續42天享優惠。

本次的優惠券中，共區分為「美味多1件」、「超爽大餐」、「雙人共享」、「大麥克雙享餐」、「買咖啡免費送」、「早餐套餐免費升級咖啡」、「滿福雙人早餐」等7大優惠區。在「美味多1件」中，包括大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風等3款產品，可享「加1元多1件」，最高現省64元；另外蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典美式咖啡、中杯經典那堤等5款產品，均可享「買1送1」，最高現省75元。

至於在「超爽大餐」系列，提供了6款組合餐點，每套101～159元不等，最高現省87元。「雙人共享」則提供6款適合雙人享用的組合餐，每套209～289元不等。至於「大麥克雙享餐」則是以大麥克為主角，搭配上其他精選餐點，每套249～289元。針對早餐部份，優惠券中也提供「滿福雙人早餐」組合，共有6種方案，每套149元起。

除此之外，早餐時段購買指定6款早餐套餐，也可享飲料免費升級成「經典美式咖啡」的優惠。另外購買指定咖啡，還可免費贈送小薯、蛋捲冰淇淋等不同點心，增添滿足感。

滿福雙人早餐149元起，最高現省146元。圖／麥當勞提供
滿福雙人早餐149元起，最高現省146元。圖／麥當勞提供
雙層牛肉吉事堡加麥香雞、6塊麥克鷄塊，搭中薯與2杯中飲，優惠價209元。圖／麥當勞提供
雙層牛肉吉事堡加麥香雞、6塊麥克鷄塊，搭中薯與2杯中飲，優惠價209元。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「玉兔迎春優惠券」，連續享優惠42天。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「玉兔迎春優惠券」，連續享優惠42天。圖／麥當勞提供
經典大麥克加蕈菇安格斯牛肉堡雙人分享餐，優惠價289元。圖／麥當勞提供
經典大麥克加蕈菇安格斯牛肉堡雙人分享餐，優惠價289元。圖／麥當勞提供

早餐 咖啡 套餐

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