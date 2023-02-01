麥克雞塊、冰炫風1元！麥當勞優惠券出爐 限時42天

即日起至3月14日期間，麥當勞推出「玉兔迎春優惠券」，提供「美味多1件」、「超爽大餐」、「雙人共享」等共7大系列優惠，包括4塊麥克雞塊、OREO冰炫風等品項均可享「加1元多1件」，另外還有早餐套餐升級咖啡、買咖啡免費送等不同優惠，連續42天享優惠。

本次的優惠券中，共區分為「美味多1件」、「超爽大餐」、「雙人共享」、「大麥克雙享餐」、「買咖啡免費送」、「早餐套餐免費升級咖啡」、「滿福雙人早餐」等7大優惠區。在「美味多1件」中，包括大薯、4塊麥克雞塊、OREO冰炫風等3款產品，可享「加1元多1件」，最高現省64元；另外蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶、經典美式咖啡、中杯經典那堤等5款產品，均可享「買1送1」，最高現省75元。

至於在「超爽大餐」系列，提供了6款組合餐點，每套101～159元不等，最高現省87元。「雙人共享」則提供6款適合雙人享用的組合餐，每套209～289元不等。至於「大麥克雙享餐」則是以大麥克為主角，搭配上其他精選餐點，每套249～289元。針對早餐部份，優惠券中也提供「滿福雙人早餐」組合，共有6種方案，每套149元起。