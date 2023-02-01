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秀身份證！馬辣「烏魚子、和牛吃到飽」　還有買11送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
狗一下完成指定任務並全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」1份。圖／馬辣提供
狗一下完成指定任務並全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」1份。圖／馬辣提供

春節連假過後迎來2月，「馬辣」集結旗下9個品牌，推出一系列優惠方案，凡是姓名有「開、工、大、吉」任一字（可同音），或是身份證、健保卡字號含有「0、1、2、3」任2碼，就可升級「烏魚子吃到飽」、「月島和牛吃到飽」、「九孔鮑魚吃到飽」等不同優惠。針對春酒旺季，則有「11人同行送1人」等不同折扣。

此次馬辣集團的升級優惠活動，時間自即日起至2月28日為止，適用2成人以上同行，且需提前1日以上訂位並參加活動。包括姓名有「開、工、大、吉」任一字（可同音），或是身份證、健保卡字號含有「0、1、2、3」任2碼（可重複）均能適用。至於「春酒方案」則是自即日起至3月31日為止，需提前3日以上預約，平日周一至周五不限時段（週六日、例假日、2月27～28日除外)，選擇指定方案可享「含11成人以上同行，即享1人餐費免費」，滿22成人以上同行，則享2人餐費免費，以此類推。

【熊一燒肉】

符合升級條件者，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。

符合春酒方案條件者，且選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」方案即可享優惠。

【哞哞屋和牛燒肉】

符合升級條件者，選擇「極上美澳雙和牛」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽」。選擇「夢幻世界三大和牛」方案，除可享「雲林北港烏魚子吃到飽」再送「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。

符合上述春酒方案條件，不限消費方案，即可享有優惠第11人餐費免費之優惠。

【夯下去和牛燒肉】

符合升級條件者，選擇「極上雙和牛牛排放題」方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。

符合春酒方案條件，不限消費方案，即可享有優惠第11人餐費免費之優惠。

【燒肉ChaCha】

符合升級條件者，不限人數，每人消費滿500元即贈「極上烏魚子」1份，恕無累贈。

【馬辣】

符合升級條件者，不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。

符合春酒方案條件，不限消費方案，即可享有優惠第11人餐費免費之優惠。

【新馬辣】

符合升級條件者，不限時段、不限方案，全桌可享「九孔鮑魚吃到飽」。

符合春酒方案條件，不限消費方案，即可享有優惠第11人餐費免費之優惠。（新馬辣巨城店除外）

【涮樂和牛鍋物】

符合升級條件者，選擇「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，全桌可享「脆甜帆立貝吃到飽」。

符合春酒方案條件，選擇「極上和牛放題」或「極上雙和牛放題」，即可享有優惠第11人餐費免費之優惠。

【問鼎】

符合升級條件者，選擇「世界三大和牛方案」享「佐渡花蟹」不限量吃到飽。

參與春酒方案者，每成人消費滿900元，含2成人以上同行，每桌贈「A級松阪豬」1份（價值480元）：含4成人以上同行，每桌贈「美國SRF極黑和牛」1份（價值980元）；含8成人以上同行，每桌贈「世界三大和牛拼盤」1份（價值1,980元）

選擇吃到飽方案，並符合春酒方案條件，不限消費方案，即可享有優惠第11人餐費免費之優惠。

二月升級活動-單點方案

不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」乙份(價值240元)，可累贈。

二月升級活動-忠孝店限定吃到飽方案：

每日限量20組，最低988元起即可享有美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、自製午魚一夜干、鮮香菇炒水蓮、香烤巨大海虎蝦…等逾百道頂級、精緻日料吃到飽，另外每位僅需加價198元便可享有金牌啤酒、沖繩原裝生啤酒喝到飽；加價348元則可再享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒與多款沙瓦無限量暢飲！

【狗一下居酒食堂】

符合升級條件者，不限時段，全桌消費滿千元，即享「鹽烤松阪豬」1份（價值240元），可累贈。另「忠孝店」推出限定吃到飽方案，提供百餘道料理無限供應，最低988元起，每日限量20組，並可加價升級酒飲暢飲。

活動期間內參與「尾牙春酒單點方案」，含6成人以上同行，消費滿6,666元，即享豪邁沖繩生啤酒（3000ml，附松露炸薯條）／黑松白金鹿箔慶祝酒（1,800ml）2選1；含12成人以上同行，消費滿13,332元，即享上述酒類2選2，以此類推。

參與吃到飽方案且符合上述春酒方案條件，不限消費方案，即可享有優惠第11人餐費免費之優惠。

符合條件者，涮樂和牛鍋物可升級帆立貝吃到飽。圖／馬辣提供
符合條件者，涮樂和牛鍋物可升級帆立貝吃到飽。圖／馬辣提供
熊一燒肉符合條件者，可升級月島和牛吃到飽。圖／馬辣提供
熊一燒肉符合條件者，可升級月島和牛吃到飽。圖／馬辣提供
馬辣可免費升級「東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
馬辣可免費升級「東石大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去選擇指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
夯下去選擇指定方案，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供
「新馬辣」可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
「新馬辣」可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
哞哞屋符合件者，可無限享用烏魚子切片、烏魚子石鍋飯。圖／馬辣提供
哞哞屋符合件者，可無限享用烏魚子切片、烏魚子石鍋飯。圖／馬辣提供
問鼎符合條件者，可享佐渡花蟹吃到飽。圖／馬辣提供
問鼎符合條件者，可享佐渡花蟹吃到飽。圖／馬辣提供

吃到飽 健保卡

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