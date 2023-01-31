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HUMAN MADE打造最潮甜甜圈店員制服？網：「請問還有缺員工嗎」

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列工裝夾克，配色取自經典品牌Logo，如同量身訂製的企業制服。圖／摘自facebook
HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列工裝夾克，配色取自經典品牌Logo，如同量身訂製的企業制服。圖／摘自facebook

這可能是最潮的甜甜圈店員制服？由高級時裝品牌Kenzo現任創意總監Nigo成立的潮牌HUMAN MADE，近日上市全新Krispy Kreme Doughnuts聯名系列，其中一款工裝夾克，配色取自經典品牌Logo，如同量身訂製的企業制服，讓網友見了也忍不住回應說「請問還有缺員工嗎？」說明HUMAN MADE加持後的魅力。

創立超過85年的Krispy Kreme Doughnuts是大型連甜甜圈鎖店，也是美國第二大甜甜圈食品店，一直以來深受全球消費者喜愛，來台灣展店時更曾蔚為風潮，成為一時的熱門甜點選項。而Kenzo現任創意總監Nigo也是品牌粉絲，因此才讓自有潮牌HUMAN MADE推出聯名系列。Human Made利用了Krispy Kreme Doughnuts自成立以來就人氣不衰，且有獨家秘方的原味糖霜甜甜圈概念，創造了包括工裝夾克、圓領衫和T恤等服裝，以及鑰匙圈、胸針、靠墊等配件雜貨，種種帶有趣味感的設計。

Kenzo現任創意總監Nigo也是Krispy Kreme Doughnuts粉絲，因此才讓自有潮牌HUMAN MADE推出聯名系列。圖／摘自HUMAN MAD官網
Kenzo現任創意總監Nigo也是Krispy Kreme Doughnuts粉絲，因此才讓自有潮牌HUMAN MADE推出聯名系列。圖／摘自HUMAN MAD官網

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列，利用品牌整體給人的形象來創作，因此把經典的白、綠和紅顏色融入設計。像是詢問度最高的工裝夾克，正面就以刺繡方式凸顯Krispy Kreme Doughnuts的經典Logo、背面則是HUMAN MADE常用的毛線刺繡字體圖騰。或是將Krispy Kreme Doughnuts招牌甜甜圈化作可愛感十足的圖案，印製於圓領衫和T恤；胸針等配件便是直接使用了巧克力甜甜圈的造型來表現，還把彩色糖粒改以字母來裝飾，使人覺得有趣。值得一提的是在這系列開賣的期間，位於涉谷Cine Tower的Krispy Kreme Doughnuts專賣店，也會推出限定包裝的HUMAN MADE心形LOGO造型甜甜圈來紀念。

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列開賣期間，也會推出限定包装的HUMAN MADE心形LOGO造型甜甜圈來紀念。圖／摘自instagram
HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列開賣期間，也會推出限定包装的HUMAN MADE心形LOGO造型甜甜圈來紀念。圖／摘自instagram

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列工裝夾克。圖／摘自HUMAN MAD官網
HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列工裝夾克。圖／摘自HUMAN MAD官網

HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列圓領衫和T恤。圖／摘自HUMAN MAD官網
HUMAN MADE與Krispy Kreme Doughnuts聯名系列圓領衫和T恤。圖／摘自HUMAN MAD官網

品牌 制服

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