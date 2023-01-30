「鬍鬚張」2月漲價！便當貴5元、鴨蛋漲1元

過完史上最長春節年假之後，很快就要迎來2月14日的西洋情人節，不免俗的Swatch也針對這個浪漫的日子，打造限定表款。靈感來自俗諺說的「要抓住一個人的心，必定要先抓住他的胃」，讓特別款腕表化身天菜大廚，用時間熬出濃情蜜意。

2023-01-30 17:32