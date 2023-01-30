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「鬍鬚張」2月漲價！便當貴5元、鴨蛋漲1元
皮包又薄了！連鎖滷肉飯品牌「鬍鬚張」預計自2月1日起將調整部分產品價格，包括10款便當、鴨蛋、2款甜點均有調整1～5元，平均漲幅5%。
受到原物料、運費、人事成本高升等不同因素，近期許多餐飲品牌紛紛調漲售價。本次鬍鬚張自2月起，「10款便當」將調漲5元，「鴨蛋」調漲1元、2款「居家系列甜點」則是調漲5元，平均漲幅5％。而除了鴨蛋之外，內用單點產品維持原價，全品項有77％未調整價格。
除了鬍鬚張之外，回顧2022年，包括麥當勞、肯德基、丹丹漢堡等速食餐廳均調漲部份產品價格，其他如必勝客、達美樂、鼎泰豐、三媽臭臭鍋、一蘭拉麵、春水堂、50嵐、馬辣、旭集、饗食天堂、爭鮮等諸多知名品牌，也都去年調整售價，至於Mo-Mo-Paradise、漢來海港餐廳等品牌，也預告漲價，連帶衝擊消費者荷包。
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