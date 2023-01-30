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限量2000組！肯德基「炸雞桶燈籠」只送不賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」。圖／肯德基提供
肯德基推出「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」。圖／肯德基提供

肯德基」與手遊「鋼之鍊金術師M」全新跨界合作的「肯德基x鋼之鍊金術師M」主題店，近日於台大店正式快閃登場。店內除了可以見到漫畫中的主要角色之外，還可看到「鍊成陣」等經典場景元素。即日起肯德基更推出限定聯名XL套餐，不僅包裝為鋼之鍊金術師M的設計，還有機會獲得虛寶卡。同時肯德基還推出「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」，只送不賣，全台限量2,000組。

「肯德基x鋼之鍊金術師M」主題店選用鋼之鍊金術師M遊戲中的經典角色、場景與圖騰，帶領粉絲回顧經典場景，二、三樓玻璃窗可以看到巨大的愛德華、阿爾馮斯等主角群的大型窗貼；客席區還能看見所有人氣角色同時齊聚一堂的場景畫面，在地上與桌上也都印有「鍊成陣」圖騰，讓粉絲們可近距離感受到鋼之鍊金術師M的氛圍。

本次快閃主題店時間至2月20日為止，即日起並推出主題聯名限定設計XL盒套餐，凡購買指定「金鑲富貴起司金沙雞XL超豪肯！餐」，外盒即為限量版鋼之鍊金術師M版包裝，並可獲得虛寶卡，有機會抽中SSR馬斯坦古、SR愛德華、SR阿爾馮斯、SR溫莉等角色及虛寶，適合玩家與粉絲們蒐集。

即日起肯德基也推出「肯德基兔年炸雞桶造型元宵燈籠」，使用炸雞桶桶身設計，並加上應景的兔子圖案，只要亮起燈光就可透出兔子剪影，全台限量2,000組。凡購買「金雞招財享樂餐」就可免費獲得1只造型燈籠，享樂餐內容物包含起司金沙雞x2、青花椒香麻脆雞x2、咔啦脆雞x2、雙色轉轉QQ球x1、原味蛋撻x2、瓶裝可樂x1，每套458元。1月30日至1月31日期間，開放會員搶先訂購。

「肯德基x鋼之鍊金術師M」可見到鋼之鍊金術師場景畫面，在地上與桌上也都印有「鍊成陣」圖騰。圖／肯德基提供
「肯德基x鋼之鍊金術師M」可見到鋼之鍊金術師場景畫面，在地上與桌上也都印有「鍊成陣」圖騰。圖／肯德基提供
「肯德基x鋼之鍊金術師M」主題店二、三樓玻璃窗可以看到巨大的愛德華、阿爾馮斯等主角群的大型窗貼。圖／肯德基提供
「肯德基x鋼之鍊金術師M」主題店二、三樓玻璃窗可以看到巨大的愛德華、阿爾馮斯等主角群的大型窗貼。圖／肯德基提供
購買「金雞招財享樂餐」就可免費獲得「炸雞桶造型元宵燈籠」，每套458元。圖／肯德基提供
購買「金雞招財享樂餐」就可免費獲得「炸雞桶造型元宵燈籠」，每套458元。圖／肯德基提供
「金鑲富貴起司金沙雞XL超豪肯！餐」外盒採聯名設計，並加贈虛寶卡。圖／肯德基提供
「金鑲富貴起司金沙雞XL超豪肯！餐」外盒採聯名設計，並加贈虛寶卡。圖／肯德基提供

肯德基 兔年 套餐

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