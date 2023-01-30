2款限定蔬食炸物！「果然匯」插旗天母 打卡送茶禮盒
饗賓餐旅集團旗下的蔬食自助餐「果然匯 蔬食宴」，已於1月29日於台北大葉高島屋開設第6間門市。店內除了提供全新的「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」等揚物料理外，為慶祝新店開幕，消費打卡還可獲贈限定茶禮盒，讓天母地區喜愛蔬食的民眾，能夠有全新的用餐選擇。
根據「世界素食人口報告」指出，台灣素食人口突破300萬人，占總人口13%、高居世界排名第二。「果然匯」即是主打特色蔬食料理，也曾被CNN評選為台灣非常值得品嚐的蔬食餐廳。新開幕的「果然匯天母店」，佔地243坪，設有260個座位，並以都會時尚、新藝術、自然植栽等風格作為設計主軸。
店內依照不同的特色餐區，提供多元的蔬食料理。「蔬活沙拉食驗室」即是將堅果種籽、高蛋白鷹嘴豆、天貝等食材，搭配義大利橄欖油、義大利葡萄醋等風味醬汁呈現；「亞洲麵食區」主打現點現做的泰式湯麵與拌麵。另外還有「和風職人壽司」，提供奶素南瓜乳酪軍艦壽司、蛋素辛豆乳甜椒握壽司等餐點。針對天母店，店內還以無花果、草菇等食材，推出限定料理「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」，讓民眾嘗鮮。
隨著果然匯進駐大葉高島屋，未來饗賓餐旅旗下的開飯川食堂、饗泰多、旭集也將接連登場。為慶祝新店開幕，即日起至3月10日前到天母店內用，並完成打卡或評論活動，即送限定「茶禮盒」，贈完為止。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言