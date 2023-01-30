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2款限定蔬食炸物！「果然匯」插旗天母 打卡送茶禮盒

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
果然匯天母店已於1月29日正式開幕。圖／饗賓餐旅提供
果然匯天母店已於1月29日正式開幕。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅集團旗下的蔬食自助餐「果然匯 蔬食宴」，已於1月29日於台北大葉高島屋開設第6間門市。店內除了提供全新的「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」等揚物料理外，為慶祝新店開幕，消費打卡還可獲贈限定茶禮盒，讓天母地區喜愛蔬食的民眾，能夠有全新的用餐選擇。

根據「世界素食人口報告」指出，台灣素食人口突破300萬人，占總人口13%、高居世界排名第二。「果然匯」即是主打特色蔬食料理，也曾被CNN評選為台灣非常值得品嚐的蔬食餐廳。新開幕的「果然匯天母店」，佔地243坪，設有260個座位，並以都會時尚、新藝術、自然植栽等風格作為設計主軸。

店內依照不同的特色餐區，提供多元的蔬食料理。「蔬活沙拉食驗室」即是將堅果種籽、高蛋白鷹嘴豆、天貝等食材，搭配義大利橄欖油、義大利葡萄醋等風味醬汁呈現；「亞洲麵食區」主打現點現做的泰式湯麵與拌麵。另外還有「和風職人壽司」，提供奶素南瓜乳酪軍艦壽司、蛋素辛豆乳甜椒握壽司等餐點。針對天母店，店內還以無花果、草菇等食材，推出限定料理「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」，讓民眾嘗鮮。

隨著果然匯進駐大葉高島屋，未來饗賓餐旅旗下的開飯川食堂、饗泰多、旭集也將接連登場。為慶祝新店開幕，即日起至3月10日前到天母店內用，並完成打卡或評論活動，即送限定「茶禮盒」，贈完為止。

和風職人壽司。圖／饗賓餐旅提供
和風職人壽司。圖／饗賓餐旅提供
果然匯店內提供多樣化的蔬食料理。圖／饗賓餐旅提供
果然匯店內提供多樣化的蔬食料理。圖／饗賓餐旅提供
依照不同的料理，果然匯打造不同的餐區。圖／饗賓餐旅提供
依照不同的料理，果然匯打造不同的餐區。圖／饗賓餐旅提供

天母 義大利 壽司

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