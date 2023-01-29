開工日foodpanda優惠碼大放送 滿額最高折250元
迎開工，foodpanda推一系列優惠讓民眾輕鬆點美食，記得選擇線上付款、快手下單，吃飽飽才有力氣迎接新年第一個工作日！
不管想不想上班，開工日都先把這幾個優惠碼記下來，1月30日至1月31日，訂購美食外送指定餐廳滿249元，輸入優惠碼「開工大吉祥」現折50元；外帶自取滿199元，輸入優惠碼「開工大吉利」現折40元，每人各可用2次。另外，訂購生鮮雜貨滿499元，輸入優惠碼「開工大吉領」享7.9折，最高折抵250元；訂購pandamart熊貓超市滿499元，輸入優惠碼「開工大吉送」享7.9折，最高折抵250元，每人各可用1次。
而開工日最需要的咖啡優惠看這裡，即日起免輸入優惠碼，pandapro訂閱用戶享精選咖啡廳內用優惠8.5折起；1月30日至2月14日，訂購美食外送指定咖啡、甜點店家滿279元，輸入優惠碼「想送啡啡」享8.5折，最高折抵60元，每人可用2次。1月30日至2月10日，外帶自取咖啡店滿250元，輸入優惠碼「想帶啡啡」現折30元，每人可用3次。1月30日至2月5日，訂購4大超商滿300元，輸入優惠碼「想買啡啡」現折50元，每人可用1次。1月30日至2月14日，訂購Flash Coffee指定咖啡等品項，免輸入優惠碼就送「曲奇1片」。
從2月起，foodpanda另推出一系列買咖啡、美食外送、生鮮雜貨專區、pandamart熊貓超市優惠讓你怎麼買都划算。2月1日至2月14日，訂購黑沃咖啡指定咖啡等品項，免輸入優惠碼就送「法式奶油可頌」；訂購星巴克指定咖啡等品項2杯，免輸入優惠碼就送「指定65元糕點」。
整個2月唱起來享優惠，訂購美食外送滿259元，輸入優惠碼「突然好想你」享9折，最高折抵55元；滿449元，輸入優惠碼「你會在哪裡」現折90元；滿649元，輸入優惠碼「快樂或委屈」現折130元，以上優惠每人各可用2次。滿949元，輸入優惠碼「鋒利的回憶」現折220元，每人可用5次；滿1,849元，輸入優惠碼「模糊的眼睛」現折450元，每人可用10次。
另外，訂購生鮮雜貨滿599元，輸入優惠碼「突然好想買」享8.5折，最高折抵250元；滿1,299元，輸入優惠碼「突然好想逛」享8折，最高折抵500 元。訂購pandamart熊貓超市滿599元，輸入優惠碼「突然好想訂」享8.5折，最高折250元；滿1,299元，輸入優惠碼「突然好想囤」享8.5折，最高折抵500元，以上優惠每人各可用1次。
還有信用卡優惠也別錯過，整個2月JCB信用卡獨家推全平台訂購滿300元，輸入優惠碼「PSJCB302」現折100元，每人可用1次。中國信託LINE PAY卡也獨家推全平台訂購滿200元，輸入優惠碼「PSCTBC302」享8.8折，最高折抵50元；每日上午5：30至11：00，全平台訂購滿100元，輸入優惠碼「PSCTBCE302」享8.5折優惠，最高折抵50元，每人各可用1次。而從即日起至2月28日，首次訂購全平台滿200元，輸入優惠碼「psop22」現折100元，每人可用 1 次。
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