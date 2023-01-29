開工加油！樂天皇朝「買餐盒送蘆薈桂花飲」　只有3天

隨著年假結束，上班族也重新回到辦公室工作。「樂天皇朝」除了於今春推出新口味的商務餐盒，還於開工首3日推出「商務餐盒升級方案」，可享免費加贈蘆薈桂花飲，為上班族們加油打氣。

以「八色小籠包」為招牌的樂天皇朝，以店內招牌菜色出發，推出多種口味商務餐盒，還能搭配高人氣的蘿蔔絲酥餅當點心，每款售價150～280元不等。開春首度推出主打健康取向的低醣健康餐盒，主菜為爽口的「糟溜魚片」，搭配花椰菜米，並以手工花蔬蒸餃做點心，低負擔又具飽足感。除此之外，針對商務需求也有「雙主菜旗艦餐盒」，一次可享受到紅燒菲力鱸魚搭配花雕醉雞腿；另還有黑胡椒牛肉、糖醋魚片、椒鹽魚柳、宮保雞丁、蒜香排骨、醬燒活菌豬等不同口味餐盒。

為迎接開工日，1月30日至2月1日期間，凡提前以電話預購餐盒，就可享免費升級，加贈「蘆薈桂花飲」，每日限量100組。 樂天皇朝針對開工日，推出連續3天的升級方案。圖／樂天皇朝提供 樂天皇朝新推出「糟溜菲力鱸魚餐盒」，搭配有花椰菜米，250元。圖／樂天皇朝提供 招牌蒜香排骨餐盒，230元。圖／樂天皇朝提供

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