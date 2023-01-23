開賣才4天！全家「草莓優格霜淇淋」賣光 網灌爆粉專哀號：我要哭了

全家便利商店所推出的「霜淇淋」，一直是許多大小朋友喜愛的明星商品。全家更於1月20日起，推出充滿粉紅色澤的「草莓優格霜淇淋」，吸引許多網友購買。但才剛推出4天，全家就發布公告，表示「草莓優格霜淇淋已全數售完！」消息一出，就令網友們哀聲連連，表示「傻眼」、「還沒吃到」、「我都還沒吃到呢」。

全家所推出的「草莓優格霜淇淋」乃是1月20日最新推出的口味，不論是單口味或是綜合口味，都可以看見浪漫的粉紅色澤，以及品嚐到酸甜的草莓滋味。另外全家也特別推出「買1送1」的限時優惠活動，因此一開賣就吸引了許多民眾前往購買，網路上也可見到滿滿的打卡照片。

儘管受到網友歡迎，但是正式開賣才4天，全家官方粉絲頁就發布公告，表示「感謝大家 草莓優格霜淇淋已全數售完 後續口味依各店販售為主哦」。公告發布短短3小時，就吸引近萬人留下心情，並有超過2,000則留言。網友表示「我還沒吃」、「還好昨天買一送一，掃了6支」、「扯」、「我要哭了」 全家發布公告，表示「草莓優格霜淇淋已全數售完！」圖／擷取自全家FamilyMart粉絲頁

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