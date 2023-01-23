19款燒肉、18道和牛料理！乾杯KANPAI CLASSIC插旗台中
乾杯集團旗下、主打獨家供應M 9+等級的ROBBINS ISLAND澳洲和牛料理的「KANPAI CLASSIC」繼去年8月插旗天母後，近日再於台中新光三越中港店開設第二間門市，同樣提供和牛燒肉、生牛肉、握壽司等不同品項，提供台中民眾不同的新選擇。
新開幕的「KANPAI CLASSIC台中新光店」，位於新光三越中港店7樓，可透過大片玻璃帷幕，欣賞台中國家歌劇院與台中市景。店內延續和風摩登的設計風格，共有94坪、設有100席座位，並提供開放區與「主廚包廂」、「VIP包廂」、「經典包廂」等不同空間，滿足不同客層使用需求。
KANPAI CLASSIC獨佔的「M9+ ROBBINS ISLAND澳洲和牛」來自被譽為「純淨之島」的塔斯馬尼亞周邊海域，一座名叫ROBBINS ISLAND的無人小島，島上的和牛擁有F4至純血黑毛和牛的優良基因，並飼養35～36個月以上，具有豐富的油花與鮮明的肉味及肉感。
店內菜單採單點型態，透過法式、日式、韓式手法，以不同的切法、佐料搭配，提供19道燒肉料理，還有以和牛生牛肉搭配魚子醬、車海老、海膽、生干貝、西班牙5J品牌伊比利Bellota級生火腿等頂級食材，開發出和牛手捲壽司、和牛江戶前壽司、生牛肉韃靼等18道和牛菜餚。同時也提供「老饕雙人套餐」，一次能品嚐到海膽和牛手卷壽司、和牛握壽司、羊肚菌和牛燉湯、本日和牛五種盛合、嚴選和牛牛排等品項，每套4,520元。
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