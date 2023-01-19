超萌！「初音 X 超級好動的兔子」主題餐廳快閃登場
2023年正是「兔年」，因此多次推出動漫主題的「FANFANS CAFÉ」台北西門店、台中逢甲店自即日起快閃推出「初音未來 X 超級好動的兔子」聯名主題，不僅推出一系列特色聯名餐點，還有多種聯名插卡、杯墊，陪伴粉絲們喜迎兔年。
「初音未來 X 超級好動的兔子」聯名主題自即日起至2月23日期間限時舉行，主題餐點就提供3種主餐、5款甜點與8種飲品。其中主餐標榜是由好動的小兔子監督，均添加適量蔬菜，包括有超級好動的兔子「兔子造型咖哩飯」、RIN&LEN「南瓜湯馥麵包」、MEIKO「番茄肉醬義大利麵」，每款均為280元。餐點除了有角色插卡，「兔子造型咖哩飯」還會再贈送特典明信片1張。
甜點部份，則是以各種角色形象為發想，包括有清爽甜美的藍綠色系MIKU「藍柑橘牛奶冰沙」，KAITO「藍梅塔」，超級好動的兔子「檸檬起司球」、「熱帶水果泡芙」，最後還有兩人夢幻合體MIKU&超級好動的兔子「甜甜圈&杯子蛋糕」組合，每款甜點均附有專屬的聯名插卡，價格自180～240元不等。特製飲品則有8款選擇，囊括果汁、茶飲、碳酸飲料，且均附有隨機一款特點杯墊，其中還各有武昌店限定款、逢甲店限定款，適合粉絲蒐集。
不只現場用餐可以獲得各式特典，現在再上 FANFANS CAFÉ 預約網址事前預約，即可隨機獲得限定的「預約禮書籤」，共7款，隨機發送。
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