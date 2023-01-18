快訊

春節疫情恐升溫診所號召看診 醫曝「四大不適症狀」要就醫

高嘉瑜、王世堅屢遭圍剿 賴清德引用蔣渭水名言回應了

台中三井Lalaport周邊成行人地獄？警一早連開58件違停

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳瑞憲設計「闊旅館」月底熄燈！網嘆：演唱會必住

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
客房典雅舒適。圖／闊旅館提供
客房典雅舒適。圖／闊旅館提供

去年底才宣布從防疫旅館回歸一般旅館的闊旅館（Hotel Quote Taipei），今日於官網宣布，將於1月31日結束營業；對此，業者表示，闊旅館租約結束，確實只營業到月底，目前暫無新飯店規畫，但華泰集團將會持續發展新事業，2023年餐飲事業群也會有新的展店計畫。

闊旅館租約結束，「已規劃兩、三年，集團僅是按照營運方針走，並非因為疫情。」網友得知紛紛感嘆，「每次去看演唱會的住宿第一首選耶！超喜歡Hotel 闊旅館」，「住了好幾次，都是美好的回憶！」「好喜歡精緻的你們耶，演唱會必住」。

「闊旅館HOTEL QUOTE Taipei」是華泰大飯店集團旗下品牌，疫情期間轉為防疫旅館，去年11月回歸，還祭出年底前的優惠住房專案，卻在疫情趨穩、國門大開之際宣布關門，讓人感嘆。

業者公告，「感謝一路上的支持與愛護，依華泰大飯店集團營運方針，闊旅館將於2023年1月31日正式結束營業。」並指出，「若有住宿券相關退券業務，請於周一至周五（例假日除外）9:00至18:00致電02-7721-6699分機1702，或 email 至 cherrykao@ghg.com.tw，將由專人為您服務處理。」

闊旅館 HOTEL QUOTE Taipei 由國際知名設計師陳瑞憲一手打造，2009年開幕，因位於台北小巨蛋旁，交通便利，也是不少民眾演唱會的首選住宿地。旅館以沉靜厚實的咖啡、深紫色系，點綴以低調暗金色，讓旅客喧囂煩悶的心情在此得以轉換放鬆，共60間現代化精緻客房，6種房型，最讓網友懷念的是「商務設備一應俱全」，「免費Mini bar」等貼心設施。

闊旅館 HOTEL QUOTE Taipei 由國際知名設計師陳瑞憲一手打造，風格沉穩內斂。圖／闊旅館提供
闊旅館 HOTEL QUOTE Taipei 由國際知名設計師陳瑞憲一手打造，風格沉穩內斂。圖／闊旅館提供
闊旅館於官網公告月底熄燈。圖／摘自官網
闊旅館於官網公告月底熄燈。圖／摘自官網

住宿券 疫情 演唱會

延伸閱讀

Google Stadia今日正式熄燈！大量玩家湧入最後一款遊戲《Worm Game》爭奪首排

又一老店熄燈！「台南柳營露水雞」營業倒數，饕客嘆：拜託不要

張惠妹閉關ing！最後一露美成這樣 鬆口曝喜訊

臉書買蔡依林演唱會門票轉帳上萬 開演當天票都沒寄來

相關新聞

陳瑞憲設計「闊旅館」月底熄燈！網嘆：演唱會必住

去年底才宣布從防疫旅館回歸一般旅館的闊旅館（Hotel Quote Taipei），今日於官網宣布，將於1月31日結束營...

全台首次迪士尼主題列車！「環島之星」4大亮點搶先看

即將邁入第15年的「環島之星」觀光列車，111~115年度的營運經營權，再次由易遊網旅行社取得，為迎接全新階段，臺鐵局與...

飯店泳池會吃人？壯男險遭吸入、瘀青一大片 業者：致歉並全面檢修

一名網友在「全球飯店住起來」臉書社團爆料，1月14日夫妻帶著孩子入住花蓮遠雄悅來大飯店，當天下午在館內水療池險遭強力吸入...

加1元送2客Buffet早餐！台北喜來登推「加66元抽總市值150萬獎」，當日房費與萬元現金統統都有

不讓全民普發6千現金專美於前！台北喜來登大飯店「搶先讓民眾年前領紅包」，推出刮刮樂活動跟各式優惠，像是住宿者加價66元就能獲得刮刮卡一張，每張統統有獎，最高萬元住宿券、當日房費全免等，總獎項價值更高達150萬超狂！

樂園賀歲優惠！春節指定服裝入園599元 加碼12歲以下免費

【旅奇傳媒/編輯部整理】熱熱鬧鬧迎新年，六福村主題遊樂園春節假期特別企劃，巡迴世界的奇幻馬戲團，帶著魔幻演出駐足六福村！雜耍特技、椅子疊羅漢、加上小丑互動氣球表演、奇幻小丑踩高蹺，目眩神迷的演出，一定

天空興波Simple Kaffa Sola台北101開幕！三度攜手吳透操刀，88樓打造穩重墨綠色天空山城

興波咖啡全新旗艦店「天空興波 Simple Kaffa Sola」於1月17日起於台北101 88樓試營運，是繼The Coffee One、興波咖啡超級棧之後，最令人引頸期盼的新動態。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。