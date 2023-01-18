陳瑞憲設計「闊旅館」月底熄燈！網嘆：演唱會必住

去年底才宣布從防疫旅館回歸一般旅館的闊旅館（Hotel Quote Taipei），今日於官網宣布，將於1月31日結束營業；對此，業者表示，闊旅館租約結束，確實只營業到月底，目前暫無新飯店規畫，但華泰集團將會持續發展新事業，2023年餐飲事業群也會有新的展店計畫。

闊旅館租約結束，「已規劃兩、三年，集團僅是按照營運方針走，並非因為疫情。」網友得知紛紛感嘆，「每次去看演唱會的住宿第一首選耶！超喜歡Hotel 闊旅館」，「住了好幾次，都是美好的回憶！」「好喜歡精緻的你們耶，演唱會必住」。

「闊旅館HOTEL QUOTE Taipei」是華泰大飯店集團旗下品牌，疫情期間轉為防疫旅館，去年11月回歸，還祭出年底前的優惠住房專案，卻在疫情趨穩、國門大開之際宣布關門，讓人感嘆。

業者公告，「感謝一路上的支持與愛護，依華泰大飯店集團營運方針，闊旅館將於2023年1月31日正式結束營業。」並指出，「若有住宿券相關退券業務，請於周一至周五（例假日除外）9:00至18:00致電02-7721-6699分機1702，或 email 至 cherrykao@ghg.com.tw，將由專人為您服務處理。」

闊旅館 HOTEL QUOTE Taipei 由國際知名設計師陳瑞憲一手打造，2009年開幕，因位於台北小巨蛋旁，交通便利，也是不少民眾演唱會的首選住宿地。旅館以沉靜厚實的咖啡、深紫色系，點綴以低調暗金色，讓旅客喧囂煩悶的心情在此得以轉換放鬆，共60間現代化精緻客房，6種房型，最讓網友懷念的是「商務設備一應俱全」，「免費Mini bar」等貼心設施。 闊旅館 HOTEL QUOTE Taipei 由國際知名設計師陳瑞憲一手打造，風格沉穩內斂。圖／闊旅館提供 闊旅館於官網公告月底熄燈。圖／摘自官網

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