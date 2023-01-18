台中人的回憶！半世紀老店「烤肉沙拉店」熄燈
青春的回憶又少一間！位於台中市中區，經營約50、60年歷史的「烤肉沙拉店」，近期傳出因經營者過世，店面無人接手，因此已經不再營業，令網友們紛紛感到不捨。
「烤肉沙拉店」隱身於巷弄之中，是許多在地人的口袋名單，店內主打招牌的「烤肉沙拉」，另外還有章魚沙拉、蝦子沙拉、魚子沙拉，以及梅干菜飯、滷肉飯等品項，價格平實，是許多台中民眾從小吃到大的懷念滋味，在GOOGLE上也有超過1,200則評論，平均獲得3.8分。
近期烤肉沙拉店傳出因後繼無人，因此已經結束營業，目前在GOOGLE地圖上也顯示「永久停業」。隨著消息出爐，包括PTT與網路討論區也引起網友回饋，表示「好可惜」、「想念魚蛋沙拉」、「從小吃到國中」、「我的青春回憶啊」
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