義式料理控看過來！相對親民吃到飽餐廳主打「飽你滿意」

義式料理是許多人心頭好，高雄義大皇家酒店頗具主題特色的義大利餐廳Casa Fontana，即日起至3月31日推出「飽你滿意－吃到飽優惠」，經典義式美食應有盡有，平日優惠價499元，在動輒一人收費破千元吃到飽市場中，成為相對親民選項。

業者指出，義大利餐融合南歐地中海料理與西歐精緻飲食文化，有西餐之母之稱，也是世界傳播最廣的菜系，狹長地理環境與氣候因素孕育多元食材，成就北義、中義與南義不同風味料理，為讓饕客一次滿足，義大皇家酒店夢之湖畔的義大利餐廳，首次推出吃到飽餐飲活動，瞄準喜好異國料理饕客。

義大皇家酒店館內義大利餐廳Casa Fontana，即日起至3月31日推出「飽你滿意」吃到飽優惠活動（除夕至初五不適用），精選餐廳人氣餐點，包含濃郁的北義烤燉飯、豐盛的海鮮燉飯等義式燉飯，或是瑪格莉特披薩、海鮮披薩、夏威夷披薩等經典手工披薩，與香氣十足的雞肉帕克里管麵、可愛討喜造型的拉古醬貝殼麵、口感厚實富有彈性的牛肉千層麵等特色麵食，還有蛤蠣巧達湯、義式蔬菜湯品，十多款料理現點現做吃到飽，每人平日優惠499元、假日599元，須另加1成服務費。

飽你滿意方案活動期間每日晚間時段均有營業，周六、日與連續假日供應午、晚餐，2月1日起至3月31日再加開午餐時段。營業時間為午餐11點30分至2點30分、晚餐是傍晚5點30分至晚間9點30分，訂位專線（07）656-8166轉21701、21204。 高雄義大皇家酒店頗具主題特色的義大利餐廳Casa Fontana，即日起至3月31日推出「飽你滿意－吃到飽優惠」，經典義式美食應有盡有。圖／業者提供 高雄義大皇家酒店頗具主題特色的義大利餐廳Casa Fontana，即日起至3月31日推出「飽你滿意－吃到飽優惠」，經典義式美食應有盡有。圖／業者提供 高雄義大皇家酒店頗具主題特色的義大利餐廳Casa Fontana，即日起至3月31日推出「飽你滿意－吃到飽優惠」，經典義式美食應有盡有。圖／業者提供 高雄義大皇家酒店頗具主題特色的義大利餐廳Casa Fontana，即日起至3月31日推出「飽你滿意－吃到飽優惠」，經典義式美食應有盡有。圖／業者提供

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