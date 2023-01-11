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抽獎送100份炸雞！繼光香香雞「黃金鴨香寶」新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
購買「開運聚財組」即可獲得新春好運籤，限量6,000組。圖／繼光香香雞提供
購買「開運聚財組」即可獲得新春好運籤，限量6,000組。圖／繼光香香雞提供

為慶祝50周年，「繼光香香雞」自1月12日起將推出以撲克牌花色為造型的雞鴨塊「黃金鴨香寶」，並推出集結多種炸物的「開運聚財組」分享餐，原價430元，優惠價388元。另外新春期間還有雙重好運活動，有機會一次獲得「100份香香炸雞」。

繼光香香雞本次所推出的「黃金鴨香寶」，乃是融合雞肉與鴨肉而成的炸肉塊，完全無骨，並有梅花、方塊、黑桃、愛心等經典的撲克牌圖案造型，可以選擇搭配蕃茄醬或香辣椒鹽粉品嚐，單點5塊80元。除此之外，繼光香香雞也推出「開運聚財組」，一次可以品嚐到香香炸雞、阿根廷魷魚、黃金鴨香寶、甜心地瓜球等多樣人氣炸物，每組原價430元，優惠價388元，限時於1月12日至2月28日期間供應。

為歡慶新年，繼光香香雞推出雙重新春好運活動。1月12日至2月28日期間，購買「開運聚財組」即可獲得新春好運籤，限量6,000組，讓民眾沾染新春好運。除夕至初五期間，繼光香香雞也針對會員，每日透過會員系統送抽獎紅包，每天都有機會抽中「100份香香炸雞（中）」，每天1名、共抽出6名。另外還有機會獲得「10份香香炸雞（中）」或各式炸物優惠券，共計6天送出1,800份炸雞與多種贈禮，總價值約870萬。

新推出的「黃金鴨香寶」，共有梅花、方塊、黑桃、愛心等經典的撲克牌圖案造型。圖／繼光香香雞提供
新推出的「黃金鴨香寶」，共有梅花、方塊、黑桃、愛心等經典的撲克牌圖案造型。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出集結多種炸物的「開運聚財組」分享餐，原價430元，優惠價388元。圖／繼光香香雞提供
繼光香香雞推出集結多種炸物的「開運聚財組」分享餐，原價430元，優惠價388元。圖／繼光香香雞提供

開運 除夕 愛心

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