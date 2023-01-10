最高樓咖啡！台北101 88樓「天空興波」獨家特色搶先看

台灣地標與世界冠軍咖啡強強聯手，興波咖啡進駐台北101大樓88樓推出「天空興波」，相較其他興波據點這裡擁有三大獨家特色，高空視野：咖啡愛好者可在這個空間邊喝咖啡，同時擁有俯瞰台北群山與淡水河的視野。獨家飲品：台北101「天空興波」也是繼華山旗艦店後第二家旗艦店型，在這除了可喝到獨家「天空綜合」中深焙配方豆，「咖啡調酒」系列也只有在「天空興波」喝得到。延長營業時段：打破其他店舖只營業到傍晚的時段，在這將延長營業時段至晚間，感受白天到夜晚不同的氛圍美景。

「天空興波Simple Kaffa Sola」，Sola是日文「天空」也是義大利文「唯一、單獨」的意思，從命名也可看出興波咖啡在這注入了許多獨一無二的呈現與體驗。「天空興波」65坪的空間提供76席座位，空間由「硬是設計」操刀以「天空之城」為主題，整體空間裝置呈現寧靜的高山氣息。

吧台內天花板宛如被浮雲環繞的群山，是新銳藝術家康力升的作品「浮島」，環狀吧台如山城的基底以及桌椅，運用綠色的台灣蛇紋石拼砌而成。牆上11米的大型藝術裝置，是「硬是設計」與「煙花蕨醒Hanabi Plant」共同創作，以經過處理的栓皮櫟樹皮、永生苔綠，模擬距今5千年前古台北大澤漸漸乾涸，蜿蜒的淡水河階浮出地面與兩岸森林蓊鬱的地貌。與窗外的淡水河岸，呈現出古今對照的對照意趣。

在這除了有興波咖啡專業豐富的咖啡飲品與蛋糕輕食選擇，並提供「天空興波」獨家「天空綜合」中深焙配方豆，以衣索比亞水洗搭配宏都拉斯水洗，帶有柑橘、花香、果乾、烏龍茶調性，輕盈的口感呈現出置身高空雲霧繚繞之感。

吳則霖指出，「大家認識我多是2016年的世界冠軍咖啡，但同時其實我也是那年世界咖啡調酒第三名，是台灣參賽至今取得最好的成績。」所以在「天空興波」也獨家推出他在世界咖啡調酒大賽的三款作品，以威士忌為基底的「愛爾蘭咖啡」；融合威士忌、琴酒與橙香干邑的「晨霧」，以及蘭姆酒與橙香干邑的「斜陽」。每款咖啡調酒皆定價450元。由於位於高樓景觀特殊位置，「天空興波」採預約訂位制且限時90分鐘。

台北101與興波咖啡的合作過程歷經了3年，經過疫情動盪後在解封迎來國際觀光客之際，推出高空咖啡體驗「天空興波Simple Kaffa Sola」。台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，「台北101是台灣地標，我們一直在尋找世界級的夥伴合作，創造高空的極致體驗，我們將88樓重新改裝，以大片落地窗景融合藝術的現代空間設計，帶來88樓新面貌」興波咖啡創辦人吳則霖指出，「我一直很喜歡台北101 88樓景觀超棒的位置，希望透過這個空間，讓國際看見台灣咖啡的底蘊與實力。」

「天空興波」

營業時間｜ 1/17起試營運12:00-20:00 ; 1/12-1/16 12:00-18:00 (僅開放部分座位)

春節期間異動｜1/21(除夕)公休、1/22(初一)～1/26(初五) 12:00-18:00

地址｜台北市信義區信義路五段7號88樓

入口/候位處｜台北101辦公大樓2F高空餐廳櫃台(1F信義大廳搭乘手扶梯至2F)

inline預約網址｜tinyurl.com/ycxp6z8x 台北101大樓事業處營運長劉家豪（右）與世界咖啡師大賽冠軍吳則霖。圖／台北101提供 「天空興波」整體空間散發苔綠色的山城寧靜感。圖／台北101提供 「天空興波」獨家推出咖啡調酒系列。圖／台北101提供 天空興波獨家的「天空綜合」手沖咖啡350元。圖／台北101提供 咖啡調酒「晨霧」與甜點「皺皺」。圖／台北101提供 天空興波menu。圖／台北101提供

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