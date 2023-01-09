9款草莓甜點華麗登場！Mister Donu現享「買6送3」
酸甜的草莓是許多人的最愛！Mister Donut今年以當家招牌波堤及歐菲香，推出9款草莓季新品，還有「草莓歐菲塔」、「草莓蜜桃雪兔造型甜甜圈」應景登場，陪伴粉絲們喜迎兔年。還有「甜甜圈買6送3」、「飲品第2件5折」等優惠。
全新推出的草莓歐菲塔有2款口味。「北海道乳酪草莓歐菲塔」以草莓歐菲香製成的塔皮基底，中心添加北海道乳酪草莓餡，最上層淋上酸爽的草莓醬，有著奶香與清甜果酸，每顆68元。「北海道乳酪草莓可可歐菲塔」沾裹1/3可可醬，中心以酸甜草莓乳酪餡做搭配，可以直接品嚐，也能微波、烘烤，每顆68元。
應景推出的「草莓蜜桃雪兔」，則是有著可愛的兔子造型，內餡加入草莓與蜜桃兩種口味的醬料，共有3種表情，每顆55元。另外還有「雪花草莓波堤」、「蜜糖草莓波堤」、「蜜糖草莓歐菲香」、「嘎滋白草莓波堤」與奢華的「3重草莓波堤」、「草莓蜜桃波堤」等品項，每顆42元起。
除此之外，還有多種主題飲品，包括「哞~草莓牛奶」、「粉莓香橙冰茶」、「粉莓香橙蘇打」、「熱琥珀烏龍茶」等品項。1月10日起，也同步推出「甜甜圈買6送3」、「飲品第2件5折」等優惠。
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