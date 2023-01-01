只賣1個月！beard papa's「吉比花生醬泡芙」香濃上市
新的一年到來，甜點也能擁有新的口味！多次推出特殊口味的日式泡芙「beard papa's」今年攜手美國花生醬「Skippy吉比」，自即日起限時1個月推出「花生口味泡芙」，使用經典的吉比顆粒花生醬入餡，為泡芙帶來不同層次的香氣，也祝福民眾在新的一年能夠「好事發生」。1月13日前消費滿額，還有機會獲得papa芙兔紅包袋。
本次雙品牌聯名推出的花生泡芙，內餡使用了上等花生精製而成的香濃花生抹醬，搭配上卡士達香草內餡和鮮奶油，讓花生顆粒與香草餡料混搭出香氣十足的濃郁滋味，共有日式、黑日式、菠蘿、mini等4種餅皮可選擇，各自擁有不同的口感與特色，每顆售價70元起，限時供應至1月31日為止。
除此之外，即日起至1月13日期間，凡於beard papa's單筆消費滿300元，就贈送限量款「papa芙兔紅包袋1份（3入）」，單筆消費金額可累計，數量有限送完為止。
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