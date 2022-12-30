漢堡王也漲了！牛肉堡調升20元 超省系列推新菜單

延續過往傳統，在每年結尾之際回望一整年的傑出電影作品，相較前兩年，世界電影產業急速回溫，許多延期上映的商業鉅片為電影院帶來一劑強心針，然而在那些稱霸票房的大片之外，這一年來還有哪些好片值得大家回顧呢？

2022-12-30 10:20