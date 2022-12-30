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漢堡王也漲了！牛肉堡調升20元 超省系列推新菜單

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「King Deals超省系列」推出全新5組套餐，包括洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、雙起司培根牛肉堡、田園烤牛堡，套餐一律109元；超省自由配個人餐4件組159元。圖／漢堡王提供
「King Deals超省系列」推出全新5組套餐，包括洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、雙起司培根牛肉堡、田園烤牛堡，套餐一律109元；超省自由配個人餐4件組159元。圖／漢堡王提供

繼麥當勞、肯德基之後，漢堡王也要漲價了！業者表示，經過整體考量台灣營運現況，慎重評估後，漢堡王台灣將於2023年1月4日起，調整部分通路餐點價格與菜單，調整後整體平均漲幅約5.8%，外送平台售價不變。

漢堡王表示，此次的調整重點為部分漢堡產品單點調升4~20元，包括華堡調升11元、小華堡調升5元、勁濃培根烤腿堡調升4元、雙層田園華鱈魚堡調升10元、重磅雙層牛肉堡調升20元等；價格維持不變的有勁濃起士薯、洋蔥圈、巧克力聖代、草莓聖代、冰淇淋、蘑菇湯與濃起士火腿蛋堡等商品。

此外，為讓消費者更便利的選購商品，也重新調整菜單，分為五大系列，包括安格斯、重磅雙層、5吋大漢堡、經典系列、超省系列等。

「King Deals超省系列」菜單也推出全新5組套餐，包括洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、雙起司培根牛肉堡、田園烤牛堡，單點漢堡89元，六塊雞塊單點75元，特惠加價20元起升級套餐，內含小薯、中杯可樂，一律109元。

漢堡王指出，漢堡王台灣也將不定期推出超值優惠與限量產品，包括官網獨家199元雙人特選自由配、399元三人爽吃自由配；超省自由配個人餐4件組159元（漢堡搭配2份點心與飲料）；深受消費者喜愛的優惠券持續提供買一送一優惠，另提供全新點心組優惠任選3樣100元，以及每月超省優惠券等。

漢堡 洋蔥 套餐

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