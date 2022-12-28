冰淇淋、桶冰買1送1！COLD STONE新年優惠出爐

連鎖冰淇淋「COLD STONE」2023年上半年會員優惠出爐，凡是會員可享冰淇淋、Mine桶裝、飲品買1送1等不同優惠。另外在12月28日起，COLD STONE也推出新年新品「兔兔報喜（焦糖海鹽）」，讓民眾在新春可以享受到甜鹹交錯的滋味。

本次的新品「兔兔報喜（焦糖海鹽）」，使用焦糖海鹽冰淇淋拌入海鹽焦糖丁，搭配日本BOURBON白巧克力風味迷你千層蛋糕，最後再加上專屬新年CONY插卡，有著微鹹帶香甜的風味，限於在7-ELEVEN複合店COLD STONE專區專屬販售，僅於12月28日至2月21日期間反獸，每份109元。