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冰淇淋、桶冰買1送1！COLD STONE新年優惠出爐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
會員每週五享「Mine桶裝冰淇淋買1送1」。圖／COLD STONE提供
會員每週五享「Mine桶裝冰淇淋買1送1」。圖／COLD STONE提供

連鎖冰淇淋「COLD STONE」2023年上半年會員優惠出爐，凡是會員可享冰淇淋、Mine桶裝、飲品買1送1等不同優惠。另外在12月28日起，COLD STONE也推出新年新品「兔兔報喜（焦糖海鹽）」，讓民眾在新春可以享受到甜鹹交錯的滋味。

本次的新品「兔兔報喜（焦糖海鹽）」，使用焦糖海鹽冰淇淋拌入海鹽焦糖丁，搭配日本BOURBON白巧克力風味迷你千層蛋糕，最後再加上專屬新年CONY插卡，有著微鹹帶香甜的風味，限於在7-ELEVEN複合店COLD STONE專區專屬販售，僅於12月28日至2月21日期間反獸，每份109元。

1月1日至6月30日期間，COLD STONE推出上半年會員優惠。每週三可享「冰淇淋買1送1」；每週五「Mine桶裝冰淇淋買1送1」；每週六「中杯以上冰淇淋第二杯50元」；每天享「飲品買1送1」、「OPEN POINT點數200點換Mine桶、70點換2包冰淇淋爆米花」，另外還有天天享「冰淇淋爆米花每包39元」、「冰淇淋蛋糕9折」等優惠。另外在1月10日至12月10日期間，全店也推出酷聖石日活動，冰淇淋可享第2杯10元優惠價。

會員每週三可享「冰淇淋買1送1」。圖／COLD STONE提供
會員每週三可享「冰淇淋買1送1」。圖／COLD STONE提供
COLD STONE於7-ELEVEn複合店推出新品「兔兔報喜」。圖／COLD STONE提供
COLD STONE於7-ELEVEn複合店推出新品「兔兔報喜」。圖／COLD STONE提供

冰淇淋 兔兔

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