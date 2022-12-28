冰淇淋、桶冰買1送1！COLD STONE新年優惠出爐
連鎖冰淇淋「COLD STONE」2023年上半年會員優惠出爐，凡是會員可享冰淇淋、Mine桶裝、飲品買1送1等不同優惠。另外在12月28日起，COLD STONE也推出新年新品「兔兔報喜（焦糖海鹽）」，讓民眾在新春可以享受到甜鹹交錯的滋味。
本次的新品「兔兔報喜（焦糖海鹽）」，使用焦糖海鹽冰淇淋拌入海鹽焦糖丁，搭配日本BOURBON白巧克力風味迷你千層蛋糕，最後再加上專屬新年CONY插卡，有著微鹹帶香甜的風味，限於在7-ELEVEN複合店COLD STONE專區專屬販售，僅於12月28日至2月21日期間反獸，每份109元。
1月1日至6月30日期間，COLD STONE推出上半年會員優惠。每週三可享「冰淇淋買1送1」；每週五「Mine桶裝冰淇淋買1送1」；每週六「中杯以上冰淇淋第二杯50元」；每天享「飲品買1送1」、「OPEN POINT點數200點換Mine桶、70點換2包冰淇淋爆米花」，另外還有天天享「冰淇淋爆米花每包39元」、「冰淇淋蛋糕9折」等優惠。另外在1月10日至12月10日期間，全店也推出酷聖石日活動，冰淇淋可享第2杯10元優惠價。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言