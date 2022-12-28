限時7天「起士免費加倍」！漢堡王「水牛城系列」回歸

繼今年1月推出「水牛城重磅系列」後，漢堡王自1月4日起，將再推出6款「水牛城系列漢堡」。當中除了經典口味之外，還有水牛城單層烤腿堡、水牛城雙層烤腿堡2種新選擇，另外還有水牛城辣雞翅、水牛城辣味薯條等餐點同步登場。另外漢堡王也新推出「波浪地瓜條」供民眾嘗鮮。為慶祝2023年到來，1月4日起，連續7天，凡購買指定漢堡，就可享「起士免費加倍」的限時活動，更添濃郁奶香。

漢堡王所推出的水牛城系列餐點，使用道地的美式水牛城醬搭配西洋芹切丁、法式酸甜芥末籽醬、美式起士，有著清新的美式酸辣風味。包括有水牛城單層牛堡、重磅雙牛堡、單層辣雞堡、重磅雙辣雞等不同品項，單點129～189元，套餐174～234元。今年漢堡王再新推出「水牛城單層烤腿堡」與「水牛城雙層烤腿堡」2種品項，增添民眾的選擇性，單點119～159元，套餐164～204元。系列商品自1月4日至3月6日期間供應。

除此之外，還有水牛城系列點心。「水牛城辣雞塊」是以BK雞塊佐上微辣帶酸的水牛城辣醬，6塊原價95元、加購價85元；10塊原價129元，加購價119元。同時還有經典的「水牛城辣雞翅」，「水牛城辣味薯條」等品項，每份各為69元、55元。