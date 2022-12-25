獨／登台4年！福岡第一鬆餅「Café del SOL」今夜熄燈

喜愛日式舒芙蕾鬆餅的民眾，未來又少一間選擇了！來自日本，被譽為「福岡第一鬆餅」的「Café del SOL」，因租約到期因素，將於12月25日後中止營業，結束在台4年的時光。但業者也表示，在台仍會採線上服務型態，提供蛋糕、甜點與餅乾禮盒。若喜愛鬆餅的甜點控，可把握聖誕節的最後機會品嚐。

Café del SOL以口感蓬鬆軟綿的舒芙蕾鬆餅為招牌，在日本當地頗具人氣，也被媒體評選為「福岡第一鬆餅」。2018年時，Café del SOL首度登台，於台北微風信義開設台灣第一間門市，後又南下插旗高雄漢神巨蛋。除了提供招牌的鬆餅之外，店內也提供多款鹹食、特製飲品，還有因應季節所推出的期間限定新品。2020年8月時，高雄店因租約到期而結束營業，微風店則將於12月25後熄燈落幕。目前微風店累積超過2,200則評論，平均獲得4.0顆星。