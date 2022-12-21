萊爾富整買零取榜單由現煮咖啡奪冠 限時3天咖啡買7送5
精打細算的消費者，追求超商隨時買的便利性，又想要兼顧荷包厚度，「整買零取」功能肯定要多加利用。萊爾富今公布Hi-Life VIP App內的整買零取年度TOP 5榜單，分別由現煮咖啡、鮮奶、冷藏飲品、異業票券與日用品等5大類別佔據榜單前5強，其中又以Hi Café大杯拿鐵咖啡穩居熱銷排行榜冠軍。
針對喜愛咖啡的民眾，萊爾富特別於12月23日、12月30日、2023年1月6日「週五咖啡日」當天，於門市及Hi-Life VIP App整買零取推出Hi Café大杯冰/熱特濃美式咖啡買7送5，或Hi Café大杯冰/熱特濃拿鐵咖啡買7送4活動，另外，於12月26日、2023年1月2日、1月9日的「週一會員日」當天也同步於門市及Hi-Life VIP App整買零取推出Hi Café大杯冰/熱美式咖啡買8送5或Hi Café大杯冰/熱拿鐵咖啡買8送4，民眾可選擇透過紙本券寄杯或存入Hi-Life VIP App內寄杯慢慢享用，可兌換天數更高達90天。
為讓小資族在年前省一波，萊爾富Hi-Life VIP App內的整買零取也精心規劃一系列省錢救荷包的優惠，包含節慶限定的聖誕跨年趴、Hi Café咖啡、小資組合優惠、豆漿牛奶、飲料冰品、人氣食品、鮮食冷凍品、日用品、餐飲券等主題館別，商品最低3.2折起。
而隨著農曆春節即將到來，萊爾富也看準民眾喜愛朝聖名店品嚐美食與感受年味的儀式感，今年特別以大稻埕迪化街為發想，把台北最具代表性的春節氛圍帶入萊爾富，與大稻埕在地知名店家「鯉魚The Carp」與「稻舍Rice & Shine」聯名開發2款鮮食新品烏金臘香炒飯和古早味紅燒肉飯，讓民眾在超商隨時輕鬆享受年味料理。年末送暖，即日起至2023年1月10日到萊爾富購買任一鮮食主餐搭配指定飲料省10元之外，購買指定聯名鮮食乙件，將由萊爾富代為捐贈1元贊助霞海城隍廟關懷遠鄉兒童計畫。
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