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肯德基漲價了！炸雞、蛋撻貴6元 平均漲幅6.2%

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基即將於12月22日調漲售價。圖／肯德基提供
肯德基即將於12月22日調漲售價。圖／肯德基提供

漲漲漲！連鎖速食「肯德基」宣佈，因整體營運成本與全球雞肉供應鍊影響，將於12月22日起調整部份餐點售價，平均漲幅6.2%，其中單點炸雞調幅6元、薯條調幅4～7元，其他如咔啦雞腿堡、花生熔岩咔啦雞腿堡、原味蛋撻均有調漲，另外有部份產品價格維持不變。

本次肯德基調漲的內容中，單點炸雞調幅6元、薯條調幅4～7元、咔啦雞腿堡調幅6元，花生熔岩咔啦雞腿堡調幅11元、原味蛋撻調幅6元。過去10年來未調整過價格的飲料類，熱義式咖啡（小）調幅1元、奶茶/可樂/冰檸檬紅茶調幅3～5元。另外包含主餐類2項單點、超值$99雞勵套餐3品項、早餐8品項、點心與飲料4品項則維持不變。

另外肯德基提供的ABC輕鬆餐、官網優惠劵持續提供，折扣最低42折起。多元優惠雞省活動也延長至2023年1月31日止，優惠期間使用預訂快取點餐，選購任一桶餐，加1元多1塊咔啦脆雞，購買任一XL超豪肯套餐，加1元多一個原味蛋撻；零接觸外送服務持續滿350元享免運費；快取GO點餐車道優惠提供購買套餐或桶餐即享加10元好禮4選1（原味蛋撻一顆/香酥脆薯(小)一份/百事可樂(中)一杯/ 上校雞塊4塊）。針對網路預購優惠，只要前一天網路預購，消費滿800元送原味蛋撻禮盒兌換券乙張、滿1,600元加碼再送原味蛋撻1盒。

肯德基即將於12月22日調漲售價。圖／肯德基提供
肯德基即將於12月22日調漲售價。圖／肯德基提供

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