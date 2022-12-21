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全家斜槓開精品咖啡店 Let’s Café PLUS首店插旗中山

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「Let’s Café PLUS」供應25款咖啡飲品，亦提供台灣雲林古坑藝妓、台灣阿里山等頂級單品咖啡豆。圖／全家便利商店提供
「Let’s Café PLUS」供應25款咖啡飲品，亦提供台灣雲林古坑藝妓、台灣阿里山等頂級單品咖啡豆。圖／全家便利商店提供

超商賣咖啡不稀奇，全家便利商店宣布玩更大，直接在台北中山商圈開咖啡廳！首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」結合日本咖啡大廠UCC技術、現做調理鮮食技術，以及集團餐飲品牌優勢，推出職人級咖啡飲品、現做輕食與甜點，供應超過60款餐飲品項，從早上7點半到晚上9點，以舒適的座席、優雅時尚氛圍，全時段打造都會上班族日常休憩的新選擇。

Let’s Café PLUS主打職人精品咖啡，導入台灣雲林古坑藝妓、台灣阿里山等頂級咖啡豆，以及專業咖啡機設備La Marzocco與瑞士進口TONE手沖機，並開發冰滴、調酒咖啡等多達25種的專業咖啡飲品；特色餐點則有「克拉芙棒」、人氣法式烘焙坊「法朋」蛋糕，玉美履歷蔬菜現做的活力沙拉，使用大武山雞蛋、潔淨標章吐司製作的匠心三明治、現打果昔等，皆與在地品牌合作、選用在地食材，兼顧環境永續理念。

而為了與現有超商風格做出區隔，Let’s Café PLUS也特別邀請IF OFFICE馮宇、有靚設計、APUJAN詹朴3大團隊跨界合作，延續Let’s Café原本的設計元素，從品牌視覺識別、空間氛圍及制服圍裙設計打造令消費者眼睛一亮的全新風格。服務面上，也提供快訂、快付、快送等便捷的訂取餐及支付服務，消費者於通勤途中可於線上預訂、付款，再到店内自取，省去排隊及等待餐點的時間；店舖點餐則支援多達10種支付方式，包含全盈+PAY、Fami錢包、Pi拍錢包等多元支付工具；更與foodpanda、Uber Eats外送平台合作，提供現代消費者多元便利的消費模式。

Let’s Café PLUS將於12月22日起試營運、26日正式開幕，咖啡飲品平均價格落在150元至200元，最貴的台灣雲林古坑藝伎冰滴咖啡每份500元，滿足不同喜好消費者需求。

全家首間咖啡品牌體驗店 「Let’s Café PLUS」今首度亮相。圖／全家便利商店提供
全家首間咖啡品牌體驗店 「Let’s Café PLUS」今首度亮相。圖／全家便利商店提供
店內空間40坪，提供30席舒適的座位。圖／全家便利商店提供
店內空間40坪，提供30席舒適的座位。圖／全家便利商店提供
「Let’s Café PLUS」供應25款咖啡飲品，平均價格落在150元至200元，主打冰滴、氣泡及調酒咖啡3大系列。圖／全家便利商店提供
「Let’s Café PLUS」供應25款咖啡飲品，平均價格落在150元至200元，主打冰滴、氣泡及調酒咖啡3大系列。圖／全家便利商店提供
冰滴系列以特色冰滴咖啡瓶盛裝，再搭配十足吸睛的球型冰磚，讓品飲過程充滿樂趣。圖／全家便利商店提供
冰滴系列以特色冰滴咖啡瓶盛裝，再搭配十足吸睛的球型冰磚，讓品飲過程充滿樂趣。圖／全家便利商店提供
IF OFFICE馮宇團隊曾於2020年為Let’s Café設計全新深藍色系的品牌視覺，此次品牌Logo則以PLUS符號融合咖啡豆負空間圖樣，強調質感升級、咖啡豆香氣四溢的意象。圖／全家便利商店提供
IF OFFICE馮宇團隊曾於2020年為Let’s Café設計全新深藍色系的品牌視覺，此次品牌Logo則以PLUS符號融合咖啡豆負空間圖樣，強調質感升級、咖啡豆香氣四溢的意象。圖／全家便利商店提供
Let’s Café PLUS不僅推出多種專業咖啡特色飲品，更供應約25項餐食選擇。圖／全家便利商店提供
Let’s Café PLUS不僅推出多種專業咖啡特色飲品，更供應約25項餐食選擇。圖／全家便利商店提供
除了咖啡，現場亦供應現打果昔及乳飲、唐寧茶飲。圖／全家便利商店提供
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