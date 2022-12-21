全家斜槓開精品咖啡店 Let’s Café PLUS首店插旗中山

超商賣咖啡不稀奇，全家便利商店宣布玩更大，直接在台北中山商圈開咖啡廳！首間咖啡品牌體驗店「Let’s Café PLUS」結合日本咖啡大廠UCC技術、現做調理鮮食技術，以及集團餐飲品牌優勢，推出職人級咖啡飲品、現做輕食與甜點，供應超過60款餐飲品項，從早上7點半到晚上9點，以舒適的座席、優雅時尚氛圍，全時段打造都會上班族日常休憩的新選擇。

Let’s Café PLUS主打職人精品咖啡，導入台灣雲林古坑藝妓、台灣阿里山等頂級咖啡豆，以及專業咖啡機設備La Marzocco與瑞士進口TONE手沖機，並開發冰滴、調酒咖啡等多達25種的專業咖啡飲品；特色餐點則有「克拉芙棒」、人氣法式烘焙坊「法朋」蛋糕，玉美履歷蔬菜現做的活力沙拉，使用大武山雞蛋、潔淨標章吐司製作的匠心三明治、現打果昔等，皆與在地品牌合作、選用在地食材，兼顧環境永續理念。

而為了與現有超商風格做出區隔，Let’s Café PLUS也特別邀請IF OFFICE馮宇、有靚設計、APUJAN詹朴3大團隊跨界合作，延續Let’s Café原本的設計元素，從品牌視覺識別、空間氛圍及制服圍裙設計打造令消費者眼睛一亮的全新風格。服務面上，也提供快訂、快付、快送等便捷的訂取餐及支付服務，消費者於通勤途中可於線上預訂、付款，再到店内自取，省去排隊及等待餐點的時間；店舖點餐則支援多達10種支付方式，包含全盈+PAY、Fami錢包、Pi拍錢包等多元支付工具；更與foodpanda、Uber Eats外送平台合作，提供現代消費者多元便利的消費模式。