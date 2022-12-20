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太突然！新莊人氣「日月香蛋糕店」即起歇業 草莓季也結束

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
日月香蛋糕店自即日起停業休息。圖／擷取自日月香蛋糕店粉絲頁
日月香蛋糕店自即日起停業休息。圖／擷取自日月香蛋糕店粉絲頁

太突然！新莊人氣蛋糕店「日月香蛋糕店」在19日無預警宣布，因原料供應不穩定，因此草莓季結束，同時「即日起開始歇業休息」，令許多網友不捨。

鄰近新莊捷運站的日月香蛋糕店，乃是當地知名的傳統烘焙店，提供多種蛋糕、麵包、泡芙與點心，獲得許多在地人青睞。每逢草莓季時，日月香也會推出多樣化的草莓甜點，吸引許多草莓控專程前來購買。在google地圖上，日月香也累積超過千則評論，平均獲得3.7顆星。

雖然獲得許多人喜愛，但日月香近日宣佈，「經不斷確認產地二期花狀態不佳，為避免原料不穩定導致舊雨新知白跑一趟或是體驗不佳，僅能忍痛宣布草莓季結束，即日起開始歇業休息」。另外公告中也指出，「未來有新的消息會在第一時間通知大家」。隨著公告發布後，也引起網友們的熱烈討論，儘管貼文未開放留言功能，但也有超過千人點按心情，其中數百人也按出「哭泣」符號。

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