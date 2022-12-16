「狂一鍋」首進台南！全台15間加送「梅花豬／嫩雞腿」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「魷魚螺肉蒜」乃是狂一鍋的特色鍋底之一。圖／樂多多提供
「魷魚螺肉蒜」乃是狂一鍋的特色鍋底之一。圖／樂多多提供

樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」，繼日前開設嘉義店後，再於台南仁德家樂福開設第15間直營門市，乃是首度插旗府城，同樣主打台味十足的創意湯頭。為慶祝新店開幕，即日起還推出限時優惠，只要分享影片，就可加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」1份，為自己輕鬆加菜。

「狂一鍋」的特色，就是將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃與火鍋湯底結合，變身成鍋物上桌，營造出獨特的台式風味湯頭，目前一年就在北中南開出15家直營店，包括「魷魚螺肉蒜」、「火焰香辣鍋」都是人氣選擇。其中鎮店招牌菜「功夫排骨酥」，開幕以來的總銷售量，已可堆疊出四座半的101大樓。

狂一鍋仁德店位於家樂福仁德店一樓，乃是台南第一間門市。為慶祝「狂一鍋」首度搶進台南，全台門店即日起至12月31日期間，消費者只要將店內的「桌邊爆炒湯底影片」上傳臉書公開分享，即可加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」1份。

客家鹹湯圓鍋也是狂一鍋的招牌湯頭。圖／樂多多提供
客家鹹湯圓鍋也是狂一鍋的招牌湯頭。圖／樂多多提供

台南 火鍋 梅花

延伸閱讀

超Q必收！家樂福獨家「小小兵爆米花桶」，涮嘴爆米花＋收納，居然還能在路上跑？

有片｜減肥便當也能大塊雞腿、牛排？掌握４大要點減脂增肌吃飽又能瘦！

台南西羅殿香爐被人放生雞腿 警方找到人了

台南88槍未破 藍營諷：網友拿來和西羅殿生雞腿案打賭

相關新聞

日本團費漲3到4成 韓、菲旺季仍抗漲淡季更比疫情前便宜

隨著各國出入境鬆綁，旅行社產品陸續上架，但受通膨、油價、航班等因素影響，部分團費價格提高，中華民國旅行業品質保障協會今公...

麥當勞21日漲價！套餐貴10元 薯條、薯餅也漲價

又漲了！「麥當勞」宣佈，自12月21日清晨零時起，調整部份菜單價格，其中套餐價格調漲10元，其他如小薯、中薯、薯餅等品項...

限量1萬組！2大超商買App Store實體卡限時2週加碼10%

App Store實體卡加碼10%回饋活動又來了！平常習慣隨時來點音樂、把握工作空檔來場手遊紓解壓力、空閒時追部好劇的你...

「狂一鍋」首進台南！全台15間加送「梅花豬／嫩雞腿」

樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」，繼日前開設嘉義店後，再於台南仁德家樂福開設第15間直營門市，乃是首度插旗府城，同樣...

蔡依林監製！全聯推4款巧克力聯名甜點 外型樸實怪美的

甜在嘴裡、療癒在心裡的巧克力季又來了！全聯宣布自有甜點品牌We Sweet期間限定與天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品...

姚愛寗如MIKIMOTO珍珠的溫柔光芒 用禮物紀錄情感交流

2022年，我們在螢光幕上看到姚愛寗的時間也許比較少，但這位才華洋溢的女孩，卻透過攝影、聲音等不同的媒介，讓我們更親近她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。