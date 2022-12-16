「狂一鍋」首進台南！全台15間加送「梅花豬／嫩雞腿」

樂多多集團旗下台式火鍋品牌「狂一鍋」，繼日前開設嘉義店後，再於台南仁德家樂福開設第15間直營門市，乃是首度插旗府城，同樣主打台味十足的創意湯頭。為慶祝新店開幕，即日起還推出限時優惠，只要分享影片，就可加贈「梅花豬」或「軟嫩雞腿」1份，為自己輕鬆加菜。

「狂一鍋」的特色，就是將排骨酥、客家鹹湯圓、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃與火鍋湯底結合，變身成鍋物上桌，營造出獨特的台式風味湯頭，目前一年就在北中南開出15家直營店，包括「魷魚螺肉蒜」、「火焰香辣鍋」都是人氣選擇。其中鎮店招牌菜「功夫排骨酥」，開幕以來的總銷售量，已可堆疊出四座半的101大樓。