7-ELEVEN攜手青年社企！推22項「區域限定特色伴手禮」

統一超商持續深耕營運綠實力，7-ELEVEN以「地球永續、你我日常」與消費者攜手關注綠色消費議題，運用「在地採購」、「友善環境」策略，結合線下逾6,500家門市、線上賣貨便平台「小農市集」，虛實整合推出飲品、零嘴、輕料理食材等逾千項的本土優質選品，打造最大在地優質選物平台。12月12日起更獨家陸續引進統一超商好鄰居文教基金會支持的洄遊吧、禾乃川國產豆製所、台灣藍鵲茶／石虎米等在地青年社企共22項區域限定新品。

7-ELEVEN觀察發現，青年返鄉創業並結合社會環境議題發展成社會企業，已成為活化在地鄉鎮社區生力軍，7-ELEVEN自2017年攜手統一超商好鄰居文教基金會發展「青年深根計畫」，結合企業自身門市平台與經費投入，並提供「賣貨便」線上平台給予免上架費支持，減低創業壓力，串聯線上、線下全通路平台，與青年共建永續夥伴關係，至今已陪伴13組在地社企，陸續推出超過百項社會企業商品，並結合在地門市舉辦逾1,200場好鄰居同樂會，以實際行動陪伴返鄉青年社企創業之路，「青年深根」陪伴計畫迄今擴散影響力逾23萬人次，更連結聯合國永續發展目標SDG11打造永續社區與城市。

7-ELEVEN自2019年首創社群開店平台「賣貨便」，建構下單、出貨、付款、取貨一條龍式的物流體系，已成為微型創業者經營社群接單的好幫手，至今已有逾50萬位賣家加入，累積訂單數更達4,000萬筆。

7-ELEVEN表示，優秀合作青年團隊夥伴之一的「禾乃川國產豆製所」，與在地豆農契作，選用小農栽種，從產品、原料採購到服務供應皆為在地供應商，減少交通里程產出的碳排量，9支商品目前已在16間門市販售，最受歡迎的「濃純豆漿系列」口感醇厚、主打喝進豐富天然植物性蛋白，大容量高CP值，開賣至今已銷售逾5千瓶，深獲家庭客層喜愛。