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「無菜單料理、懷石套餐」新上桌！blu koi還要賣午餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Omakase套餐「黑鮪魚大腹握壽司」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「黑鮪魚大腹握壽司」。記者陳睿中／攝影

位於台北東區商圈，主打「雙主廚制、雙空間」的日本料理餐廳「blu koi」，在滿一週年之際，推出「Omakase無菜單套餐」與「Kaiseki新懷石套餐」兩種新方案，可在不同的空間中品嚐到各有不同特色的套餐組合，也能藉機感受到新主廚帶來的新氣象。

2021年底開幕的blu koi，最初是日法雙主廚攜手合作的「混搭型菜單」，後又再各自切隔，分別呈現全法式套餐、全日式套餐。經過一年的歷練與新主廚的加入後，blu koi再度改變型態，於外場空間提供「Omakase無菜單套餐」，內間包廂則提供「Kaiseki新懷石套餐」。儘管皆為全日式風格，但是型態、主廚手法、空間氛圍皆有明顯不同，各有異趣。

「Omakase無菜單套餐」共規劃15道左右的餐點，除了經典料理外，本季還加入嶄新元素。「午仔魚生魚片」透過炙燒表皮的方式，讓細嫩魚肉增添微焦微苦的成熟尾韻；「黑鮪魚大腹握壽司」選用在冰室內熟成2週的鮪魚大腹部位，再逐層鋪上赤海膽、法國魚子醬，口感細緻並帶有鹹香海味；「炸紫蘇海膽」則是選用北海道馬糞海膽，以紫蘇葉、天婦羅麵衣包裹後高溫油炸，表皮金黃酥脆、內餡溼潤軟嫩，藉由紫蘇鹽調味，也增添風雅氣息。另款「松葉蟹真丈湯」則是將鯛魚漿、干貝漿混合製成真丈，外部再裹上松葉蟹肉，入口柔軟並帶有蟹肉清甜，微微的迷人刺激感，則是來自山椒葉的增香。最後則以「草莓金磚」結尾。全套3,980元。

至於「Kaiseki新懷石套餐」則是從先付、八寸至茶事，共採11道式設計，整體以熟食為主；在視覺與概念呈現上，也可感受到主廚的美學理念。擔任先付的「草莓果醋」，選用當季草莓與果醋搭配，以冰涼的酸甜感啟動食慾；八寸規劃的三品料理，集結了里芋、鯖魚壓壽司、炸干貝等山海食材，當中還吃得到銀杏、芝麻、牛蒡等不同植物的運用元素。「生魚片盛合」則集結午仔、石雕、白魽等不同魚種，並透過裝飾展現庭園般的風情。

套山中的強肴「A5和牛」，使用石板煎烤牛肉並刻意將熟度加強，品嚐和牛特有的油脂香甜之餘，也帶來更多的咬勁口感。除了以特製醬汁賦味外，上桌前還會灑上片狀雪鹽，呼應冬季雪景之美。「鰻魚釜飯」的特色之一，就是使用原鐵鐵鍋蒸煮米飯，令米粒粒粒分明且帶有獨特香氣。飯頂則鋪上以關西手法烹調的烤鰻魚，並以蔥花、七味粉調味，入口滿足。尾聲的「栗子和菓子、櫻桃柑橘水羊羹」也劃下甜蜜句點，全套4,980元。

除了兩款新的套餐方案外，blu koi也提供有Sake Wine Pairing、Tea Pairing的加購服務。業者也透露，預計在冬至過後，也會再推出午餐時段方案，增添消費者用餐的選擇性。

新懷石套餐「A5和牛」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「A5和牛」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「生魚片盛合」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「生魚片盛合」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「八寸三品」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「八寸三品」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「草莓果醋」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「草莓果醋」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「炸紫蘇海膽」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「炸紫蘇海膽」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「草莓金磚」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「草莓金磚」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「午仔魚生魚片」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「午仔魚生魚片」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「栗子和菓子、櫻桃柑橘水羊羹」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「栗子和菓子、櫻桃柑橘水羊羹」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「松葉蟹真丈湯」。記者陳睿中／攝影
Omakase套餐「松葉蟹真丈湯」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「鰻魚釜飯」。記者陳睿中／攝影
新懷石套餐「鰻魚釜飯」。記者陳睿中／攝影

套餐 草莓 海膽

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