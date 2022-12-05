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肯德基×Hershey's 可可蛋撻開賣！999元巨大桶也登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
肯德基本次與巧克力「HERSHEY’S」合作，限時推出「濃醇金燦可可蛋撻」、「濃醇可可摩卡」。圖／肯德基提供
肯德基本次與巧克力「HERSHEY’S」合作，限時推出「濃醇金燦可可蛋撻」、「濃醇可可摩卡」。圖／肯德基提供

只剩下幾天就是令人期盼的聖誕節，「肯德基」將於12月6日起，推出多款期間限定新品，其中包括「酪雪繽紛奶香脆雞」、攜手HERSHEY’S打造的「濃醇金燦可可蛋撻」還有「肉桂吉拿棒」等3大重點商品。12月6日當天，還將針對會員推出全台限量的「聖誕驚喜巨大桶」，一次集結8種經典與聖誕新品，還有聯名印花樂桌巾，帶來滿滿的歡樂氣息，限量10,000組。

期間限定的新品「酪雪繽紛奶香脆雞」以咔啦脆雞為基礎，再鋪上由洋蔥、起司、酸奶油調製而成的香濃雪花乳酪粉，並撒上洋香菜、紅辣椒碎片增添風味層次，擁有紅綠白交錯的經典聖誕色彩，還帶有起司奶香與洋蔥甜香，限時於12月6日至2023年1月9日供應，每份72元。同時還有個人餐、絕配餐、聖誕雪蝦特餐、雙人餐等不同組合，每組149～660元。

肯德基本次也與巧克力「HERSHEY’S」合作，限時推出「濃醇金燦可可蛋撻」，以經典的163層葡式撻殼為底，並於奶蛋內餡中包裹香甜黑可可，上層再淋上HERSHEY’S的經典可可醬，最後灑上黑巧可可杏仁酥餅，並以金色砂糖裝點，入口滿是香甜，每顆52元，每盒6入282元，限時於12月6日至2023年2月20日期間供應。同時肯德基還同步推出有「濃醇可可摩卡」，以義大利LAVAZZA咖啡豆製作而成的拿鐵，加入經典HERSHEY'S巧克力醬，每杯85元。至於同樣採期間限定登場的「肉桂吉拿棒」，散發著滿滿的肉桂香氣，外酥內鬆軟，每份3隻75元，限時12月6日起至2023年1月9日供應。另外還有「呼啦鮮蝦圈」同樣以新品姿態登場，每顆55元，加點價49元。

12月6日上午10:30起，肯德基推出集結肯德基3大新品的「聖誕驚喜巨大桶」，內含酪雪繽紛奶香脆雞X4、咔啦脆雞X4、濃醇金燦可可蛋撻X3、原味蛋撻X3、肉桂吉拿棒X6、地瓜QQ球X10顆、上校雞塊X8、巧克力醬一杯(30g)，以及特別加碼肯德基與印花樂聯名設計款聖誕桌巾X1，每組999元，共計限量10,000組，僅限PK app會員訂購。

「聖誕驚喜巨大桶」將於12月6日起開賣，限量1萬組。圖／肯德基提供
「聖誕驚喜巨大桶」將於12月6日起開賣，限量1萬組。圖／肯德基提供
期間限定的新品「酪雪繽紛奶香脆雞」，每份72元。圖／肯德基提供
期間限定的新品「酪雪繽紛奶香脆雞」，每份72元。圖／肯德基提供
「聖誕驚喜巨大桶」內含有酪雪繽紛奶香脆雞、咔啦脆雞、濃醇金燦可可蛋撻、肉桂吉拿棒等品項，還有印花樂聯名設計款聖誕桌巾，每組999元。圖／肯德基提供
「聖誕驚喜巨大桶」內含有酪雪繽紛奶香脆雞、咔啦脆雞、濃醇金燦可可蛋撻、肉桂吉拿棒等品項，還有印花樂聯名設計款聖誕桌巾，每組999元。圖／肯德基提供

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