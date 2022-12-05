燒鳥店「鳥喜」搬家了！雞懷石套餐吃得到「6肉3菜」

因租約到期因素，東京米其林一星燒鳥店「とり喜（Toriki）」的台灣分店「台北鳥喜 produced by Toriki とり喜」，本月正式由Neo19轉戰台北萬豪酒店。隨著新店開幕，鳥喜也改以「金璟雞」作為主要食材，並且推出「雞懷石套餐」與多款料理。為慶祝新店開幕，至1月2日期間，凡點購雞懷石套餐，就贈送價值180元的「雞肉土瓶蒸」，會員憑消費紀錄，還可加贈飲品。

「とり喜」（Toriki）已經連續10年獲得東京米其林一星，並於2017年在台開設「台北鳥喜」。遷移至台北萬豪的新店面，裝潢仍採同樣的日式風格，並規劃14席吧台座位、3間4人包廂。繼過去使用桂丁雞、岩生築見馥桂雞之後，台北鳥喜本次改使用岩生築見的新品牌「金璟雞」作為主要食材，油脂感介於桂丁雞與馥桂雞之間，兼具油脂感與清新香氣，更能符合多數女性顧客的口味喜好。

此次全新推出的套餐「台灣限定おまかせ雞懷石套餐」，即是選用金璟雞的經典、珍稀部位為主，設計出6肉3菜為基礎的11道式套餐。先以「玉米白和溫沙拉」擔任開場之後，「酒釀溫泉蛋」則是將雞絲麵油炸後做成迷你鳥巢，再擺上經醃漬與燻烤過的鵪鶉蛋，呼應鳥禽主題。「經典燒鳥3串」，則是由料理長在6道招牌餐點中，選擇其中3道上桌。其中「山葵里肌」採半熟狀態呈現，突顯雞肉的細緻風味，並搭配芥末增添刺激感；「手羽燒」則是取用雞翅中段，挑出骨頭後則可品嚐到彈性肉質與膠質口感。另外還有「雞腿肉」、「雞肉丸」、「帶皮雞胸」等不同品項。

另外珍稀部位肉類，則是有「雞蠔肉」、「膝蓋肉」、「小手羽」、「翅肩肉」等不同部位，依當日狀況搭配。同時套餐中也吃得到烤秋葵、烤小蕃茄、烤茄子等不同時蔬，增添清爽的滋味變化。另外鳥喜也設計了「高麗菜肉球佐時蔬綠油」，是將雞湯搭配雞絞肉製成的高麗菜肉丸，展現碳烤以外的風味；「栗香雞肉釜飯」則是將金璟雞腿肉與栗子、銀杏等食材烹煮，兼具飽足與暖心感。「台灣限定おまかせ雞懷石套餐」每套1,500元，僅限晚間供應。另外店內也提供雞肝茶碗蒸（120元）、雞肉土瓶蒸（180元）與多款串燒（90元起）。針對午餐時段，也提供串燒定食、親子丼、雞腿丼等餐點。