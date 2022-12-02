500趴2022／首度出攤！巴部農吸百餘人打卡、喝好水

即日起一連3天於台北101水舞廣場舉行的「500趴」，活動當日就引起民眾的熱烈迴響。其中首度出攤的「巴部農天然鹼性礦泉水」，特別於現場推出優惠方案，還有「打卡送水」的優惠方案，才開幕2個多小時就吸引200人次參與。

巴部農天然鹼性礦泉水首度出攤500趴。500輯採訪團隊/攝影

巴部農為台灣僅見的火山玄武岩礦泉水，呈稀有的pH9.0天然鹼性，還發現為罕見的天然負電位、富含「水中黃金」偏硅酸；原生小分子團48.88Hz好吸收、幫助代謝。甘甜、滑順、無澀感的絕佳風味與卓越水質，還被選為國際級渡假中心、米其林餐廳與遊艇俱樂部的指定飲水，更是許多咖啡師與茶道師間口耳相傳，相互推薦的絕佳沖煮用水。

今年500趴的活動中，巴部農採雙展攤設計，讓民眾可以品飲好水配美食、聽音樂。業者表示，巴部農不只是一般的水，同時含有微量元素、富含養生的概念，所以希望透過500趴，呼籲民眾永續愛地球，而且要身體健康、跟地球一起更好的成長。

巴部農也表示，感覺參與500趴的民眾滿年輕化的，但可以感受到他們不只是懂得享受美食，也在乎自己的健康。針對500趴，巴部農也推出3瓶特價組合，原價150元，特價100元。另外還有「打卡送水」的現場活動。業者指出，感覺得到越來越多民眾重視飲水水質，因此在活動現場也有許多民眾前來參與，開幕約兩個多小時，就有約200名民眾參與打卡、成為會員。

500趴2022｜500%永續綠生活 Go Green Go Action

主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司

共同協辦｜凌雲諾

合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行

贊助單位｜Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Samsung、Babu Long 巴部農天然鹼性礦泉水、新加坡旅遊局、Bose、Gogoro

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