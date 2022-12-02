雞塊、咖啡通通買1送1！肯德基「15款套餐」現享6折起

雙12即將到來，「肯德基」自12月6日起，連續14天推出優惠活動，提供21種餐點組合方案，包括指定6款餐點買1送1、套餐61折起，還有適合多人共享的「年末歡聚餐」組合，現省260元。

12月6日至12月19日期間，肯德基推出「雙12歲末經濟學，雞省年終狂歡慶」活動。其中香酥脆薯（小）、4塊上校雞塊、玉米濃湯（大）、百事可樂（中）、草莓起司冰淇淋大福、LAVAZZA 熱義式咖啡（大）等6款商品，均可享「買1送1」優惠，原價58～104元，優惠價29～52元，最高現省52元。

另外肯德基本次也推出11款個人經濟套餐方案，原價134～225元，優惠後則有99、122、133、155等不同價格，平均折扣61折起。例如「香酥脆薯（中）+雙色轉轉QQ球+原味蛋撻+百事可樂（中）」，原價163元，優惠價99元；「紐奧良烤堡+香酥脆薯（小）+原味蛋撻+百事可樂（小）」，原價204元，優惠價133元。其他如咔啦脆雞、台酒麻油紙包雞、咔啦雞腿堡等品項，也在特價的行列中。