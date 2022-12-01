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限時3天「買1送1」！六扇門「椒心濃奶鍋」新登場

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
六扇門新推出「椒心濃奶鍋」，每鍋200元，並享限時買1送1優惠。圖／六扇門提供
六扇門新推出「椒心濃奶鍋」，每鍋200元，並享限時買1送1優惠。圖／六扇門提供

寒冷的冬天，正是吃火鍋的季節。提供超過30種湯底選擇的小火鍋「六扇門」，自即日起推出新品「椒心濃奶鍋」，乃是將川味麻辣鍋、香濃牛奶鍋融合而成，帶來溫和的麻辣感受。為慶祝新品上市，12月2日起，還推出「買1送1」的新品限時優惠。指定門市還提供「寄鍋」服務，現享買10送1、買20送3。

創立8年的六扇門，目前在台共有77間門市，除了主打多元化的小火鍋之外，還提供自助吧、豬油拌飯、泡麵吃到飽的服務，並且不斷推出新口味鍋物。此次新推出的「椒心濃奶鍋」，是以川味麻辣鍋與香濃牛奶鍋融合的概念所設計，選用四川大紅袍花椒與數十種中藥製成椒麻醬，再加入紐西蘭牛奶熬煮，打造成溫和系的麻辣口味，並帶有椒麻香氣，每鍋200元。針對喜愛奶香的民眾，還可加價20元升級起司。

為慶祝新品上市，12月2日至12月4日期間，「椒心濃奶鍋」限時享「買1送1」優惠（限豬肉口味），全台限量1,000組。另外六扇門也於限定門市推出寄鍋優惠，可享「買10送1」、「買20送3」，單鍋最低130元起。

六扇門針對指定門市，推出寄鍋優惠方案。圖／六扇門提供
六扇門針對指定門市，推出寄鍋優惠方案。圖／六扇門提供

火鍋 紐西蘭 吃到飽

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