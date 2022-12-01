限時3天「買1送1」！六扇門「椒心濃奶鍋」新登場

寒冷的冬天，正是吃火鍋的季節。提供超過30種湯底選擇的小火鍋「六扇門」，自即日起推出新品「椒心濃奶鍋」，乃是將川味麻辣鍋、香濃牛奶鍋融合而成，帶來溫和的麻辣感受。為慶祝新品上市，12月2日起，還推出「買1送1」的新品限時優惠。指定門市還提供「寄鍋」服務，現享買10送1、買20送3。

創立8年的六扇門，目前在台共有77間門市，除了主打多元化的小火鍋之外，還提供自助吧、豬油拌飯、泡麵吃到飽的服務，並且不斷推出新口味鍋物。此次新推出的「椒心濃奶鍋」，是以川味麻辣鍋與香濃牛奶鍋融合的概念所設計，選用四川大紅袍花椒與數十種中藥製成椒麻醬，再加入紐西蘭牛奶熬煮，打造成溫和系的麻辣口味，並帶有椒麻香氣，每鍋200元。針對喜愛奶香的民眾，還可加價20元升級起司。