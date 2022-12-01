佐登妮絲城堡觀光產業效應擴大 明年再添夢幻康倪時代美學莊園

嘉義縣大林鎮大埔美產業園區全新觀光工廠，全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，10月試營運逾30萬人入園，11月營運，票價恢復全票300元，遊客仍不斷，高居人氣排行榜冠軍，園區另一家希臘式建築造型的「康倪時代美學莊園」完工，未開幕成為網友話題，縣府說，業者規畫明年農曆年前開幕。

嘉義縣明年將有2座歐式不同風格造型城堡觀光工廠，網友形容好浪漫超幸福，純白希臘式建築風格的康倪時代美學莊園，有守護莊園的瑞亞女神優雅佇立山牆中央，山牆上的天文鐘靜止在11點59分，象徵美麗永遠停留在此刻。

康倪時代美學莊園分5大區塊，有主建築、戶外景館、花坊餐廳、停車場及公廁棟，主體空間有化妝品、健康生技、高科技多媒體裝置等配置，莊園兩側「香氛記憶庭園」及「童畫陽光草原」沙坑區。

業者最近在臉書公告，測試夜間噴水燈光，提醒遊客還未開放勿闖入，保全人員24小時看守莊園，業者希望莊園是更貼近「人」的生活美學，將以莊園作為美學基地，規畫與身心靈保養相關系列活動。

縣長翁章梁說，不用到歐洲，在佐登尼斯就能進入如歐洲般夢幻城堡，佐登妮絲城堡營運帶來就業機會，除佐登妮絲、老楊食品及卡羅爾銅管樂器等3家觀光工廠營運，未來陸續還有康倪莊園、豆之家食品、宥泓巧克力、嘉楠食品、比菲多食品等，共8家觀光工廠加入生產營運，嘉義新的觀光產業聚落將孕育而生。