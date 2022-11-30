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八月堂買5送1！5款「草莓可頌」酸甜登場 2款新品必吃

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
八月堂一次推出5款草莓可頌。圖／八月堂提供
八月堂一次推出5款草莓可頌。圖／八月堂提供

草莓季節到來，「八月堂」今年首度以「極盛草莓祭」為主題，一次推出5款草莓可頌，其中包含全新的「草莓戀巧可頌」與「莓好巧遇千層塔」，讓喜愛草莓的民眾，可以品嚐到時令草莓的酸甜滋味，還可享「買5送1」的限時優惠

5款草莓可頌中，包括「草莓卡士達」、「繽紛草莓可頌」、「草莓檸檬千層派」等3款經典商品回歸之外，新登場的「莓好巧遇千層塔」是將巧克力包裹新鮮草莓，再搭配香濃卡士達酥皮，創造出微苦中帶著酸甜的層次風味，每顆75元。同樣新登場的「草莓戀巧可頌」則是使用酥鬆的巧克力口味可頌，擠入香醇的可可牛奶餡，再以當季新鮮草莓相佐，每顆69元。

「極盛草莓祭」的5款草莓限定商品，將於12月2日起於全台門市販售（達米秀岡山店僅販售草莓卡士達），即日起並推出「買5送1」優惠，讓民眾一次就能滿足。除此之外，今年八月堂首度攜手Hello Kitty推出聯名商品及Kitty包裝，凡於活動期間購買滿6入可頌，即會附上可愛的Hello Kitty聯名包裝盒及紙袋。

新推出的「草莓戀巧可頌」，69元。圖／八月堂提供
新推出的「草莓戀巧可頌」，69元。圖／八月堂提供
繽紛草莓可頌，每顆69元。圖／八月堂提供
繽紛草莓可頌，每顆69元。圖／八月堂提供
草莓檸檬千層派，每顆69元。圖／八月堂提供
草莓檸檬千層派，每顆69元。圖／八月堂提供
草莓卡士達，每顆69元。圖／八月堂提供
草莓卡士達，每顆69元。圖／八月堂提供
新推出的「莓好巧遇千層塔」，每顆75元。圖／八月堂提供
新推出的「莓好巧遇千層塔」，每顆75元。圖／八月堂提供

草莓 巧克力 Hello Kitty

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