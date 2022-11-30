八月堂買5送1！5款「草莓可頌」酸甜登場 2款新品必吃

不到一個月耶誕節就要到來，你是否準備好各項行頭了呢？向來最愛「鬥鬧熱」的SWATCH怎麼會忘了這一整年最適合大肆慶祝的節日，因此取自經典表款概念，重新打造GOLDEN MERRY限定新表款，獨特的設計就是要讓配戴的人，不管走到哪裡都是最「響亮」的！

2022-11-30 18:36