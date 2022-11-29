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等了2年！麥當勞「生日派對、小麥麥體驗營」回來了
睽違2年，麥當勞「童樂生日派對」與「小麥麥體驗營」回來了。其中「童樂生日派對」還會攜手「哆啦a夢」，為小朋友們打造歡樂的主題生日派對；「小麥麥體驗營」，則可以讓孩子們換上麥當勞迷你制服，擔任小小經理、小小款待大使，實際體驗員工的上班任務，預計於12月1日起開放報名。
歷史悠久的「童樂生日派對」，乃是麥當勞為孩童打造的生日幸福回憶，在1989年時，還曾創下單店1個月舉辦618場的麥當勞世界紀錄。此次重新回歸市場，麥當勞還聯手「哆啦A夢」打造主題生日派對，一手包辦場地佈置、生日餐點、專屬禮物等驚喜，並由派對品牌大使帶小朋友進行團體遊戲，共同營造珍貴的童年回憶。針對壽星，還會有只送不賣的專屬生日禮「哆啦A夢 人氣餐盒組」，還有Happy Meal麥麥盒4件組、「哆啦A夢 生日卡」與「哆啦A夢 派對帽」，參加生日派對的小貴賓也可獲得「哆啦A夢 人氣餐具組」，即日起開放預約。小壽星組合250元，小貴賓組合80元。
2015年開辦的「小麥麥體驗營」，至今已累積超過30萬人次參與，自12月1日起開放網路報名。孩子將可換上麥當勞超萌迷你制服，擔任「小小經理」與「小小款待大使」，實際體驗麥當勞員工的上班任務，並可學習洗手五步驟、模擬供餐流程，體會用心服務的重要。爸爸媽媽們也可以拍攝孩子身著迷你制服的可愛身影。適合3歲以上、120公分以下的小朋友參加，每人460元。
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