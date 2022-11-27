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2種湯頭＋日式叉燒 桂冠×山頭火「豚骨拉麵」上桌

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
桂冠與山頭火本次共同推出「經典味噌豚骨拉麵」與「鹽味豚骨拉麵」。圖／桂冠提供
桂冠與山頭火本次共同推出「經典味噌豚骨拉麵」與「鹽味豚骨拉麵」。圖／桂冠提供

能在家吃碗暖身的麵食，是冬季的一大享受。「桂冠」與來自北海道的「山頭火拉麵」，在今年冬天聯手推出兩款豚骨拉麵，讓民眾在家也能吃到現煮的拉麵風味。另外「第一牛肉」則是推出「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」，以軟嫩的白腩部位為主角，帶來溫暖的感受。

桂冠與山頭火本次共同推出的「山頭火豚骨拉麵」，複製了道地的北海道風味，其中「經典味噌豚骨拉麵」以日本味噌為湯頭基底，「鹽味豚骨拉麵」則是融合豬骨、海鮮、多種蔬菜與辛香料熬煮數小時而成，層次豐富。兩款拉麵均搭配經典北海道捲麵條，麵體略帶捲度，更能沾附上湯頭醬汁，同時皆附上以五花肉製成的日式傳統叉燒肉片，每包均為168元，另有 「山頭火拉麵雙享禮盒」，每組420元。即日起至12月31日，於官網輸入折扣碼「SA0050」，可享折價50元，數量有限。另有新會員優惠。

另外在台北傳承三代的「第一牛肉」，則是近期推出「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」，標榜選用台灣溫體牛「白腩」部位，即是位於牛隻的橫膈膜部位，筋膜夾帶著肉，可以品嚐到軟爛牛筋與細嫩牛肉的滋味，另外再搭配通化街市場手工老麵店富口感的手工寬麵，以及使用牛大骨、牛筋熬煮而成的湯底，帶來溫潤單純的滋味。每盒2份。售價489元。

山頭火拉麵雙享禮盒，每組420元。圖／桂冠提供
山頭火拉麵雙享禮盒，每組420元。圖／桂冠提供
第一牛肉推出「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」。每盒2份。售價489元。圖／第一牛肉提供
第一牛肉推出「清燉台灣溫體白腩匠心牛肉麵」。每盒2份。售價489元。圖／第一牛肉提供

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