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6款日式「可芙鬆餅」登場！限定版「草莓聖代」好甜蜜

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一Ｏ八抹茶茶廊」自12月1日起推出6款「可芙鬆餅」。圖/一Ｏ八抹茶茶廊提供
一Ｏ八抹茶茶廊」自12月1日起推出6款「可芙鬆餅」。圖/一Ｏ八抹茶茶廊提供

喜愛甜點的螞蟻人，又有新選擇了噢！來自日本的「一Ｏ八抹茶茶廊」，自12月1日起講推出新品「可芙鬆餅」，將可芙鬆餅與特調宇治抹茶巧克力醬及日式經典配料搭配組合，打造出6種口味的「日式洋風Croffle」，並於新竹巨城店率先開賣。

近年由韓國帶起風潮的「可芙鬆餅」（Croffle），乃是「可頌」（Croissant）及「格子鬆餅」（Waffle）組合而成的創新甜點形態。相較於一般傳統的可頌、鬆餅，可芙鬆餅口感更豐富且有層次感，有著外酥內嫩的品嚐樂趣。「一Ｏ八抹茶茶廊」自12月1日起推出6款「可芙鬆餅」，包括有原味、黑蜜黃豆粉、抹茶巧克力、紅豆鮮奶油、抹茶卡士達，以及期間限定的「草莓聖代」口味。

充滿耶誕節氛圍的「草莓聖代可芙鬆餅」，加入冬季必嚐的新鮮草莓，搭配上抹茶霜淇淋，同時能夠享受酸甜果香與茶韻，外型也彷彿一棵小巧可愛的聖誕樹，帶來滿滿的節慶氛圍，每份198元，僅限12月15日至2月28日期間供應。另款「黑蜜黃豆粉可芙鬆餅」則是添加店內代表性的黑糖蜜、黃豆粉，呈現十足的日系風味，每份90元。

本次新推出的可芙鬆餅系列，自12月1日起開始販售，並於新竹巨城店率先開賣。

紅豆鮮奶油可芙鬆餅，每份120元。圖/一Ｏ八抹茶茶廊提供
紅豆鮮奶油可芙鬆餅，每份120元。圖/一Ｏ八抹茶茶廊提供
黑蜜黃豆粉可芙鬆餅，每份90元。圖/一Ｏ八抹茶茶廊提供
黑蜜黃豆粉可芙鬆餅，每份90元。圖/一Ｏ八抹茶茶廊提供
期間限定的「草莓聖代可芙鬆餅」。圖/一Ｏ八抹茶茶廊提供
期間限定的「草莓聖代可芙鬆餅」。圖/一Ｏ八抹茶茶廊提供

草莓 甜點

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